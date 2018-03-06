Бывшего депутата АКЗС осудили за незаконные многомиллионные сделки с недвижимостью

В начале апреля прокуратура передала дело в суд. 15 мая прошло предварительное заседание, а с 29 мая судья Евгений Моисеев приступит к допросу свидетелей, а также начнет исследование доказательств. Бывшего депутата обвиняют в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Суд установил, что депутат Кушнарев вел предпринимательскую деятельность через подконтрольных лиц. С августа 2012 по июль 2016 года, он, не имея законного статуса индивидуального предпринимателя, реализовал по договорам купли-продажи 142 объекта недвижимости. Среди них были земельные участки и жилые дома в поселке Лесной. За незаконные сделки Кушнарев получил доход на сумму 123 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

"Несмотря на активную защитную позицию обвиняемого, следователям третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю удалось собрать достаточные доказательства, свидетельствующие о совершении бывшим депутатом преступления экономической направленности", — рассказала Ольга Чеснокова, помощник руководителя алтайского Следкома.

Суд приговорил Кушнарева к 3,3 годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 50 тысяч рублей. Сообщается также, что суд частично удовлетворил гражданский иск прокурора на сумму 109 миллионов рублей в пользу государства. Величина конечного иска не уточняется.

До сентября 2016 года Кушнарев был депутатом АКЗС, членом фракции ЛДПР. Партия планировала выдвигать его по одномандатному округу на новый срок, однако избирком отказал ему из-за нахождения под домашним арестом.