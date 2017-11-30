"Лаборатория Касперского" поможет алтайским вузам готовить специалистов по кибербезопасности

Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и СНГ Сергей Земков и Александр Карлин. Фото: altapress.ru. Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и СНГ Сергей Земков и Александр Карлин. Фото: altapress.ru. Представители АлтГТУ, АлтГУ и управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и СНГ Сергей Земков. Фото: altapress.ru. Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и СНГ Сергей Земков и Александр Карлин. Фото: altapress.ru. Представитель "Лаборатории Касперского" подписывает соглашение с АлтГУ. Фото: altapress.ru.

Правительству края и "Лаборатория Касперского" предстоит разработать стратегию и тактику защиты информации в государственных организациях региона. Александр Карлин отметил, что краевое руководство заинтересовано в применении защитных технологий нового поколения, поскольку уже сталкивались с кибертатаками и сбоями в работе — например, в июне 2017 года, когда нельзя было оформить сделки с недвижимостью в МФЦ.

Правительство также намерено проводить обучение и консультирование IT-специалистов с целью повышения общего уровня кибербезопасности в регионе.

В рамках соглашений о партнерстве с АлтГУ и АлтГТУ "Лаборатория Касперского" будет помогать в подготовке высококвалифицированных специалистов по кибербезопасности.

В АлтГУ заявили, что это поможет вузу поднять на качественно новый уровень обучение студентов по программам высшего и среднего профессионального образования.

На базе технического вуза откроется научно-образовательный центр по защите информации. В АлтГТУ пояснили, что вуз откроет новые учебные дисциплины.

В "Лаборатории Касперского" также отметили, что помогут алтайским вузам наладить контакты с иностранными учебными заведениями, которые сотрудничают с компанией.