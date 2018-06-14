Глава Барнаула Дугин предложил перенести новогоднюю елку на площадь к Старому базару

Напомним, разговоры о том, что нужно убирать главную городскую елку с площади Сахарова ведутся уже несколько лет. Снежный городок мешает автомобилистам. В 2012 году елку поставили на площади Свободы, но горожане жаловались, что им сложно приезжать в городок и уезжать из него.

Сайт администрации Барнаула отмечает, что проект реконструкции Центрального рынка предполагает не только возможность совершить здесь покупки, но и содержательно провести досуг. По плану реновация рынка должна способствовать возрождению традиций ярмарочной торговли, существовавшей здесь с конца XVIII века.

Сергей Дугин,

глава администрации Барнаула:

- Частные инвесторы вкладывают средства, предполагая со временем получить отдачу. Для этого надо вести дела так, чтобы заинтересовать барнаульцев и гостей города, чтобы люди хотели прийти сюда, сделать покупки и провести свободное время.

Инвестор намерен закончить реконструкцию рынка в сентябре 2018 года.