Глава Барнаула Дугин предложил перенести новогоднюю елку на площадь к Старому базару

Мэр Барнаула Сергей Дугин заявил, что нужно заинтересовывать горожан приходить в создающийся туркластер. В частности, зимой для этого можно перенести в него центральную елку - на площадь перед зданием "Старого базара". Такое предложение Дугин сделал во время посещения Центрального рынка, где сейчас идет капитальный ремонт.
Напомним, разговоры о том, что нужно убирать главную городскую елку с площади Сахарова ведутся уже несколько лет. Снежный городок мешает автомобилистам. В 2012 году елку поставили на площади Свободы, но горожане жаловались, что им сложно приезжать в городок и уезжать из него.
Сайт администрации Барнаула отмечает, что проект реконструкции Центрального рынка предполагает не только возможность совершить здесь покупки, но и содержательно провести досуг. По плану реновация рынка должна способствовать возрождению традиций ярмарочной торговли, существовавшей здесь с конца XVIII века.
Сергей Дугин,
глава администрации Барнаула:
- Частные инвесторы вкладывают средства, предполагая со временем получить отдачу. Для этого надо вести дела так, чтобы заинтересовать барнаульцев и гостей города, чтобы люди хотели прийти сюда, сделать покупки и провести свободное время.
Инвестор намерен закончить реконструкцию рынка в сентябре 2018 года.
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