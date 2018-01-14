Легендарные советские фильмы покажут на большом экране в Барнауле

Вчера, 16:55.
Жизнь

В барнаульском кинотеатре "Премьера" на Крупской, 97 бесплатно покажут легендарные советские фильмы, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Кадр из фильма "Любовь и голуби".
Кадр из фильма "Любовь и голуби". Фото: kinopoisk.ru.

16 января в 15:00 зрители смогут увидеть "Любовь и голуби", снятую в 1984 году.

23 января в 11:00 и 130 приглашают на "Королевство кривых зеркал". Картину сняли в 1963 году.

30 января в 15:00 покажут "Я шагаю по Москве". Этот фильм вышел в прокат в 1963 году.

31 января в 13:00 предлагают "Зимний вечер в Гаграх". Сняли его в 1985 году. 

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