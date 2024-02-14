Лера Кудрявцева сломала ногу и порвала связку

Телеведущая сообщила о серьезной травме в своем Telegram-канале .

Лера Кудрявцева и "Секрет на миллион".

У Кудрявцевой полный разрыв передней крестообразной связки и перелом латерального мыщелка правой большеберцовой кости.

Звезда пожаловалась на травму: «Не знаю, чем я прогневила Бога. Что я делаю не так?».

Обстоятельства, при которых она повредила ногу, неизвестны.

Ранее Лера Кудрявцева с заливистым смехом облила водой Ксению Собчак. Лера из бутылки полила Ксению. Обе радостно засмеялись. Судя по дружеской обстановки, эта водная процедура была заранее прописана в сценарии интервью. Но зрители решили, что это изгнание бесов из Ксении Собчак.

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