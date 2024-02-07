7 февраля
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Жизнь

Светские новости: Лера Кудрявцева с заливистым смехом облила водой Ксению Собчак

Ксения Собчак делала интервью с Лерой Кудрявцевой. И во время съемок случилось внезапное.

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева
Соцсети

Теледива плеснула водой в лицо Ксении Собчак, указывает "КП".

Лера из бутылки полила Ксению. Обе радостно засмеялись. Судя по дружеской обстановки, эта водная процедура была заранее прописана в сценарии интервью. Но зрители решили, что это изгнание бесов из Ксении Собчак.

Между тем изгнать бесов из Собчак пыталась и ее мама. Людмила Нарусова привозила из Тувы настоящего шамана. Какие бесы тогда обуяли телеведущую, — не сообщалось.

Ранее Кудрявцева на шоу Андрея Малахова выплеснула в лицо участницы программы стакан воды.

Гостьей эфира стала мать-кукушка, бросившая пятерых детей, среди которых был и ребенок с ДЦП.

Женщина рыдала, просила прощения у сына. В какой-то момент Лера Кудрявцева не выдержала и выплеснула в лицо гостье стакан воды. В закулисье это обсуждается до сих пор. Хотя уже прошло достаточно времени.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала, что мечтает пригласить Путина на шоу "Секрет на миллион".

В интервью для YouTube-канала «Лучше правду» она рассказала, что мечтает встретиться на съемках с президентом РФ Владимиром Путиным и поговорить с ним о жизни.

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