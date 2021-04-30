Лера Кудрявцева рассказала, что мечтает пригласить Путина на шоу «Секрет на миллион»

Ведущая шоу «Секрет на миллион» на НТВ Лера Кудрявцева рассказала, какого гостя она больше всего хочет позвать в студию.

В интервью для YouTube-канала «Лучше правду» она рассказала, что мечтает встретиться на съемках с президентом РФ Владимиром Путиным и поговорить с ним о жизни.

«Я всегда это говорю, и я это говорю не потому, что я вру. Я реально не вру. С президентом РФ Владимиром Путиным (хотела бы поговорить), — рассказала Кудрявцева.

Звезда добавила, что, согласись Путин на интервью, она задавала бы вопросы из серии «что вы ели на завтрак?», и призналась, что осознает несбыточность мечты о визите российского лидера на телешоу, пишет News.ru.

Ранее Ольга Бузова призналась, что ей интересно — знает ли Путин о звезде.

По словам Бузовой, Путин был всегда идеалом для нее, потому что ей нравятся «такие сильные мужчины, как наш президент». Она отметила, что он харизматичный человек, и предположила, что «многие девочки пережили влюбленность» в него.