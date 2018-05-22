10 лет нестандартных решений

10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР" . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

За плечами компании огромное количество ярких и креативных решений для клиентов, более 3 000 событий и проектов разного формата, плодотворное сотрудничество с известными брендами event-индустрии Алтайского края и Сибири.

За прошедшие три года наиболее яркими событиями можно выделить следующие мероприятия:

10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР".

В 2016 году PR-компания "ОРГАНИЗАТОР" в партнерстве с инновационным центром "Сколково", стала инициатором и устроителем Ярмарки стартапов "Наше дело-2016" (www.startup22.ru) под слоганом: "Импульс развития вашего бизнеса"! Это был социальный проект, нацеленный на перспективу, рост и поддержку бизнеса. Идея и финансирование мероприятия были полностью за счет собственных средств компании. RR-компания "ОРГАНИЗАТОР" оказалась компанией номер один, кто реализовал данный проект без поддержки со стороны бюджета. Целью данного мероприятия было создание постоянной и эффективной коммуникационной площадки для молодых предпринимателей, государственных структур и потенциальных инвесторов.

В июне 2016 года при поддержке PR-компании "ОРГАНИЗАТОР" прошли съемки документального фильма с участием известного телеведущего Валдиса Пельша - "Путешествие к центру Земли" в с. Черновая Смоленского района. 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР".

26 ноября 2016 г. при поддержке PR-компании "ОРГАНИЗАТОР" в ТРЦ Арена прошло официальное открытие первого в Сибири гипермаркета спортивных товаров "Декатлон" (а позже, 30 декабря 2017года и в г. Красноярске). DECATHLON - это французская торговая марка, имеющая более 20 собственных брендов, каждый из которых отвечает за конкретный вид спорта. Это сеть спортивных магазинов, представленная в 25 странах мира.

В 2107 году компания открыла филиал в г.Сочи. В Краснодарском крае "ОРГАНИЗАТОР" также осуществляет полный цикл услуг в сфере пиара, маркетинга и рекламы, но ключевой спецификой в работе филиала стал событийный маркетинг федерального и международного значения. Подготовка и проведение конференций, круглых столов, выставок, презентаций, фестивалей и концертных программ – это то, на чем предприятие специализируется уже много лет.

12 апреля в банкетном зале "Версаль" состоялось праздничное мероприятие, на которое были приглашены партнёры и коллеги. Программа прошла в непринужденной и дружественной обстановке в кругу самых близких. Яркие фотозоны, праздничная пиньята, приятная музыка и вкусные угощения. Не обошлось без приятных сюрпризов, подарков и теплых воспоминаний.

Хочется выразить отдельную благодарность партнерам мероприятия :

Площадка и банкет — кейтеринговая компания "Априори", банкетный зал "Версаль"

— кейтеринговая компания "Априори", банкетный зал "Версаль" Ведущий - Агентство уникальных событий "А.Грин company", Александр Грин

- Агентство уникальных событий "А.Грин company", Александр Грин Яркая анимация, настольные игры — творческая группа "АльтШоу"

— творческая группа "АльтШоу" Интерактивы: творческие группы "Яркие идеи" и "Друзья"

творческие группы "Яркие идеи" и "Друзья" Фотосопровождение — Дмитрий Лямзин

Мероприятие прошло при информационной поддержке регионального телеканала "Катунь 24" и информационного портала "Алтапресс".

Полный фотоотчет можно скачать здесь >>

Справка

PR-компания "ОРГАНИЗАТОР" - один из старейших устроителей различных бизнес-событий на территории не только Алтайского края и всей Сибири, но и по России.

Стали успешной и востребованной компанией по организации MICE-мероприятий. Провели 3000 событий: ежегодные конкурсы "Лучший предприниматель года", Международный Форум ШОС по вопросам предпринимательства и приграничного сотрудничества, Международная многоотраслевая торгово-промышленная выставка "ЭКСПО-СИБИРЬ", Федеральная программа "Ты – предприниматель" (по управленческим округам), участие в съемках документального фильма об Алтайском крае и республике Алтай с Валдисом Пельшем для Первого канала, региональные ярмарки вакансий, международные форумы и выставки, бизнес-тренинги, крупные флешмобы и благотворительные проекты. Стали партнером фонда инноваций "Сколково". Провели 150 000 часов в общении с клиентами. Получили 1000 довольных клиентов за 10 лет работы. Сберегли клиентам 120 000 000 рублей на зарплате штатных маркетологов. Постоянными клиентами PR-компании "ОРГАНИЗАТОР" стали: федеральные банки "Сбербанк России", "Газпром", "УРАЛСИБ", "Альфа-Банк", "ВТБ 24", "Банк Москвы", "Барклайс Банк", "НОМОС-БАНК", "Россельхозбанк", "АТБ"-банк, Контакт-центр компании "Ростелеком", Телекоммуникационный холдинг "Дианэт" и "Милеком", "Роснефть", гипермаркет спортивных товаров "DECATHLON", крупнейшие предприятия и региональные ведомства. В 2107 году компания открыла филиал в г.Сочи.

PR-компания "ОРГАНИЗАТОР"

Краснодарский край, г.Сочи

Телефон: +7(988) 401-17-07

Алтайский край, г. Барнаул,

ул.Гоголя, 55, 2-й этаж, офис №6

Телефон: +7(3852) 60-97-86; +7(3852) 63-33-94

Е-mail: ea@organizator-pr.ru

Сайт: www.organizator-pr.ru

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