10 лет нестандартных решений

В апреле 2018 года PR- компания "ОРГАНИЗАТОР" отметила свой десятый День Рождения, за это время она смогла занять почетное место в своей отрасли. PR-Компания "ОРГАНИЗАТОР" специализируется на создании и поддержке деловой репутации и оказании высококачественных услуг в области маркетинга и PR по всей России.
За плечами компании огромное количество ярких и креативных решений для клиентов, более 3 000 событий и проектов разного формата, плодотворное сотрудничество с известными брендами event-индустрии Алтайского края и Сибири.
За прошедшие три года наиболее яркими событиями можно выделить следующие мероприятия:
- В 2016 году PR-компания "ОРГАНИЗАТОР" в партнерстве с инновационным центром "Сколково", стала инициатором и устроителем Ярмарки стартапов "Наше дело-2016" (www.startup22.ru) под слоганом: "Импульс развития вашего бизнеса"! Это был социальный проект, нацеленный на перспективу, рост и поддержку бизнеса. Идея и финансирование мероприятия были полностью за счет собственных средств компании. RR-компания "ОРГАНИЗАТОР" оказалась компанией номер один, кто реализовал данный проект без поддержки со стороны бюджета. Целью данного мероприятия было создание постоянной и эффективной коммуникационной площадки для молодых предпринимателей, государственных структур и потенциальных инвесторов.
- В июне 2016 года при поддержке PR-компании "ОРГАНИЗАТОР" прошли съемки документального фильма с участием известного телеведущего Валдиса Пельша - "Путешествие к центру Земли" в с. Черновая Смоленского района.
- 26 ноября 2016 г. при поддержке PR-компании "ОРГАНИЗАТОР" в ТРЦ Арена прошло официальное открытие первого в Сибири гипермаркета спортивных товаров "Декатлон" (а позже, 30 декабря 2017года и в г. Красноярске). DECATHLON - это французская торговая марка, имеющая более 20 собственных брендов, каждый из которых отвечает за конкретный вид спорта. Это сеть спортивных магазинов, представленная в 25 странах мира.
- В 2107 году компания открыла филиал в г.Сочи. В Краснодарском крае "ОРГАНИЗАТОР" также осуществляет полный цикл услуг в сфере пиара, маркетинга и рекламы, но ключевой спецификой в работе филиала стал событийный маркетинг федерального и международного значения. Подготовка и проведение конференций, круглых столов, выставок, презентаций, фестивалей и концертных программ – это то, на чем предприятие специализируется уже много лет.
12 апреля в банкетном зале "Версаль" состоялось праздничное мероприятие, на которое были приглашены партнёры и коллеги. Программа прошла в непринужденной и дружественной обстановке в кругу самых близких. Яркие фотозоны, праздничная пиньята, приятная музыка и вкусные угощения. Не обошлось без приятных сюрпризов, подарков и теплых воспоминаний.
Хочется выразить отдельную благодарность партнерам мероприятия :
- Площадка и банкет — кейтеринговая компания "Априори", банкетный зал "Версаль"
- Ведущий - Агентство уникальных событий "А.Грин company", Александр Грин
- Яркая анимация, настольные игры — творческая группа "АльтШоу"
- Интерактивы: творческие группы "Яркие идеи" и "Друзья"
- Фотосопровождение — Дмитрий Лямзин
Мероприятие прошло при информационной поддержке регионального телеканала "Катунь 24" и информационного портала "Алтапресс".
Полный фотоотчет можно скачать здесь >>
Справка
PR-компания "ОРГАНИЗАТОР" - один из старейших устроителей различных бизнес-событий на территории не только Алтайского края и всей Сибири, но и по России.
- Стали успешной и востребованной компанией по организации MICE-мероприятий.
- Провели 3000 событий: ежегодные конкурсы "Лучший предприниматель года", Международный Форум ШОС по вопросам предпринимательства и приграничного сотрудничества, Международная многоотраслевая торгово-промышленная выставка "ЭКСПО-СИБИРЬ", Федеральная программа "Ты – предприниматель" (по управленческим округам), участие в съемках документального фильма об Алтайском крае и республике Алтай с Валдисом Пельшем для Первого канала, региональные ярмарки вакансий, международные форумы и выставки, бизнес-тренинги, крупные флешмобы и благотворительные проекты.
- Стали партнером фонда инноваций "Сколково".
- Провели 150 000 часов в общении с клиентами.
- Получили 1000 довольных клиентов за 10 лет работы.
- Сберегли клиентам 120 000 000 рублей на зарплате штатных маркетологов.
- Постоянными клиентами PR-компании "ОРГАНИЗАТОР" стали: федеральные банки "Сбербанк России", "Газпром", "УРАЛСИБ", "Альфа-Банк", "ВТБ 24", "Банк Москвы", "Барклайс Банк", "НОМОС-БАНК", "Россельхозбанк", "АТБ"-банк, Контакт-центр компании "Ростелеком", Телекоммуникационный холдинг "Дианэт" и "Милеком", "Роснефть", гипермаркет спортивных товаров "DECATHLON", крупнейшие предприятия и региональные ведомства.
- В 2107 году компания открыла филиал в г.Сочи.
PR-компания "ОРГАНИЗАТОР"
Краснодарский край, г.Сочи
Телефон: +7(988) 401-17-07
Алтайский край, г. Барнаул,
ул.Гоголя, 55, 2-й этаж, офис №6
Телефон: +7(3852) 60-97-86; +7(3852) 63-33-94
Е-mail: ea@organizator-pr.ru
Сайт: www.organizator-pr.ru
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