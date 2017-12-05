Лидер КПРФ попросил Путина вернуть на Лубянку "железного Феликса"

Это обращение, которое появилось на сайте КПРФ, приурочено к 100-летнему юбилею Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР (ВЧК) — 20 декабря 2017 года.

"ВЧК стала основой системы государственной безопасности, а решающую роль в ее становлении сыграл Дзержинский", – напомнили коммунисты, сообщив, что в опросах общественного мнения Феликса Эдмундовича называют в числе самых уважаемых политических деятелей прошлого века.

"Убеждены, что возвращение в центр Москвы монумента человеку, ставшему символом честности и бескорыстия, будет способствовать формированию достойных морально-нравственных ориентиров нашего общества", — говорится в обращении.

КПРФ также называет Дзержинского "одним из наиболее деятельных и успешных хозяйственных руководителей России", который "в качестве наркома путей сообщения, а затем председателя Высшего совета народного хозяйств внес огромный вклад в преодоление разрухи, вызванной Первой мировой и Гражданской войнами, заложил основы для развития экономики нашей страны", пишет polit.ru.

Справка

Памятник Дзержинскому работы архитектора Григория Захарова по проекту скульптора Евгения Вучетича был установлен возле здания КГБ 20 декабря 1958 года, а демонтировали его после несостоявшегося путча в 1991 году. Изваяние перевезли в столичный парк "Музеон" на Крымский вал, где он находится до сих пор.