Лидер ЛДПР призвал внести в ЮНЕСКО пельмени и блины

Сначала в эфире радиостанции "Говорит Москва" Курдюмов заявил, что ЮНЕСКО достойны русские пельмени, "Российская газета". Продукт по традиции делают в каждой семье и его "за обе щеки" едят иностранцы. Позже РИА Новости он добавил, что в список нужно включить и блины. "Везде, где я ни езжу, в командировках, за рубежом, везде, где русские, где россияне, везде едят пельмени и блины", - высказался политик. Эти два продукта должны пройти через века, считает он.

Александр Курдюмов занимает пост первого зампредседателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы. С идеей по пельменям и блинам он вышел в ответ на предложение президента Франции Эммануэля Макрона включить багет в списки нематериального наследия ЮНЕСКО, чтобы сохранить его превосходство и опыт выпекания.

Факт

В конце 2017 года общественники Барнаула выступили с идеей включить бывший Барнаульский сереброплавильный завод в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это архитектурный памятник федерального значения, с которого и начиналось строительство Барнаула в первой половине 18 века. Однако эксперты отметили, что этот процесс очень сложный и требует дорогостоящей и трудоемкой работы по подготовке соответствующих документов.