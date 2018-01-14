Лидер ЛДПР призвал внести в ЮНЕСКО пельмени и блины

Русские блюда пельмени и блины предлагают внести в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Инициатива идет от лидера думской фракции ЛДПР Александра Курдюмова, пишут ленты новостей.
Сначала в эфире радиостанции "Говорит Москва" Курдюмов заявил, что ЮНЕСКО достойны русские пельмени, "Российская газета". Продукт по традиции делают в каждой семье и его "за обе щеки" едят иностранцы. Позже РИА Новости он добавил, что в список нужно включить и блины. "Везде, где я ни езжу, в командировках, за рубежом, везде, где русские, где россияне, везде едят пельмени и блины", - высказался политик. Эти два продукта должны пройти через века, считает он.
Александр Курдюмов занимает пост первого зампредседателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы. С идеей по пельменям и блинам он вышел в ответ на предложение президента Франции Эммануэля Макрона включить багет в списки нематериального наследия ЮНЕСКО, чтобы сохранить его превосходство и опыт выпекания.
Факт
В конце 2017 года общественники Барнаула выступили с идеей включить бывший Барнаульский сереброплавильный завод в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это архитектурный памятник федерального значения, с которого и начиналось строительство Барнаула в первой половине 18 века. Однако эксперты отметили, что этот процесс очень сложный и требует дорогостоящей и трудоемкой работы по подготовке соответствующих документов.
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