Лишенный прав военный следователь сбил инспектора ГИБДД

"Предварительно установлено, что военнослужащий, управляя личным транспортным средством, нарушил правила дорожного движения, за что был остановлен сотрудником ГИБДД. Во время разговора с ним Пилипенко привел автомашину в движение, в результате чего офицер полиции упал", — сообщает пресс-служба Главного военного следственного отдела СКР.

Лейтенант Марсель Бадуртдинов на перекрестке улиц заметил машину, которая повернула при выключенной секции светофора. На другом перекрестке нарушитель остановился. Инспектор подошел к нему, но следователь неожиданно поехал и сбил полицейского.

Нарушитель оказался сыном замглавы администрации Саратова по городскому хозяйству Сергея Пилипенко.