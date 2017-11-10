Лишенный прав военный следователь сбил инспектора ГИБДД

В Казани проводится служебная проверка по поводу инцидента, в котором оказался замешан следователь военного следственного управления по Центральному военному округу. 25-летний военный следователь, старший лейтенант Игорь Пилипенко, сел за руль, будучи уже лишенным прав год назад за отказ пройти медицинское освидетельствование, пишет ura.ru.
"Предварительно установлено, что военнослужащий, управляя личным транспортным средством, нарушил правила дорожного движения, за что был остановлен сотрудником ГИБДД. Во время разговора с ним Пилипенко привел автомашину в движение, в результате чего офицер полиции упал", — сообщает пресс-служба Главного военного следственного отдела СКР.
Лейтенант Марсель Бадуртдинов на перекрестке улиц заметил машину, которая повернула при выключенной секции светофора. На другом перекрестке нарушитель остановился. Инспектор подошел к нему, но следователь неожиданно поехал и сбил полицейского.
Нарушитель оказался сыном замглавы администрации Саратова по городскому хозяйству Сергея Пилипенко.
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