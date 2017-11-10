Лишенный прав военный следователь сбил инспектора ГИБДД

Сегодня, 21:04.
Происшествия

В Казани проводится служебная проверка по поводу инцидента, в котором оказался замешан следователь военного следственного управления по Центральному военному округу. 25-летний военный следователь, старший лейтенант Игорь Пилипенко, сел за руль, будучи уже лишенным прав год назад за отказ пройти медицинское освидетельствование, пишет ura.ru.

ГИБДД, ДПС.
ГИБДД, ДПС. Фото: 22.мвд.рф.

"Предварительно установлено, что военнослужащий, управляя личным транспортным средством, нарушил правила дорожного движения, за что был остановлен сотрудником ГИБДД. Во время разговора с ним Пилипенко привел автомашину в движение, в результате чего офицер полиции упал", — сообщает пресс-служба Главного военного следственного отдела СКР.

Лейтенант Марсель Бадуртдинов на перекрестке улиц заметил машину, которая повернула при выключенной секции светофора. На другом перекрестке нарушитель остановился. Инспектор подошел к нему, но следователь неожиданно поехал и сбил полицейского.

Нарушитель оказался сыном замглавы администрации Саратова по городскому хозяйству Сергея Пилипенко.

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