Лобода с животиком вышла в прозрачном платье на сцену и заявила о декретном отпуске

Светлана Лобода подтвердила слухи о своей беременности. 11 марта в Instagram певица опубликовала снимки с церемонии награждения музыкальной премии BraVo в Кремле, на которых под прозрачным платьем виден характерный животик. Звезда также заявила, что уходить в "небольшой отпуск до июня".
По данным "Комсомолки", 35-летняя украинская поп-дива находится на восьмом месяце беременности, однако до последнего времени она удачно скрывала этот факт. У ЛОбоды уже есть дочка Ева.
Светлана Лобода,
певица:
— Я ухожу в небольшой отпуск... Чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре.
А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины... рождению малыша.
Для меня это большое чудо... и я благодарна небу за этот подарок, а вам, за вашу любовь и ваше признание!
Уже в июне, снова в строю, снова на концертах.
Ранее СМИ писали, что Лобода, возможно, беременна от солиста немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.
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