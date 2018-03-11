Лобода с животиком вышла в прозрачном платье на сцену и заявила о декретном отпуске

— Я ухожу в небольшой отпуск... Чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре.

А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины... рождению малыша.

Для меня это большое чудо... и я благодарна небу за этот подарок, а вам, за вашу любовь и ваше признание!

Уже в июне, снова в строю, снова на концертах.