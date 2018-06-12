В Алтайском крае на карьере утонул молодой мужчина

28-летний житель Камня-на-Оби 9 июня утонул во время купания.
Как сообщают "Каменские известия", это произошло на карьере, который располагается на Барнаульском тракте.
Мужчина пришел на карьер один, несколько раз окунулся в холодную воду. После одного из погружений он не вынырнул. По данным издания, парень страдал эпилепсией — возможно, во время купания случился приступ. Точные причины смерти сейчас выясняются.
Спасатели отмечают, что этот карьер небезопасен для купания. Там не исследовано дно, а на берегу находится несанкционированная свалка, которая влияет на качество воды.
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