В Алтайском крае на карьере утонул молодой мужчина

Как сообщают "Каменские известия", это произошло на карьере, который располагается на Барнаульском тракте.

Мужчина пришел на карьер один, несколько раз окунулся в холодную воду. После одного из погружений он не вынырнул. По данным издания, парень страдал эпилепсией — возможно, во время купания случился приступ. Точные причины смерти сейчас выясняются.

Спасатели отмечают, что этот карьер небезопасен для купания. Там не исследовано дно, а на берегу находится несанкционированная свалка, которая влияет на качество воды.