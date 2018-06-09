В алтайских лагерях ужесточили режим после смерти двоих детей

После трагедии в палаточном лагере, где ребенок сорвался с тарзанки в Катунь, и во время спортивной смены в бийском лагере, где погиб Данил Ченцов, в крае приняли дополнительные меры безопасности по организации детского отдыха. По словам замруководителя краевого СКР Константина Мальцева, "существует документ, в котором прописано, что делать всем органам".

Профильные спортивные смены поставили на особый контроль. В крае жестко разграничили понятия "лагерь для отдыха детей" и "спортивный лагерь". С каждого места отдыха детей Роспотребнадзор требует санитарно-эпидемиологическое заключение — это более жесткое требование, чем было раньше.

Как сообщила врио уполномоченного при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева, руководители спортивных смен теперь проходят подготовку и инструктаж по комплексным мерам безопасности в краевом минобре. Для директоров лагерей усилили ответственность за несоблюдение мер безопасности.

"Если раньше, как показывает практика, они могли нарушить запрет на выход за территорию лагеря, то сейчас это очень жестко контролируется: никто никуда не выйдет. Безопасность детей обеспечивается с момента подвоза к лагерю до момента передачи родителям", — заверила Ольга Казанцева.

Кроме того, краевое минобразования составляет реестр организаций, которые соблюдают все меры безопасности. В этом списке находятся и частные лагеря. Ознакомиться с ним родители могут на сайте министерства.