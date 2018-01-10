Глава Следкома Бастрыкин распорядился заняться историей о выселении барнаульцев из подвала

Напомним, что несколько барнаульских семей оказались в безвыходной ситуации. Они были вынуждены жить в подвале административного здания, где сейчас время расположены детский сад и оздоровительный клуб. Владельцы здания потребовали от жильцов покинуть подвал.

Как пишет пресс-служба СКР, у многих жильцов подвала есть регистрацию по данному адресу, где они живут уже много лет. Александр Бастрыкин увидел по телевизору сюжет телеканала НТВ, в котором рассказывалось о бездействии чиновников в решении жилищной проблемы граждан, а также их незаконных действиях по выселению людей из квартир. Жильцы вынуждены терпеть периодическое отключение электроэнергии и другие неудобства при невозможности переехать в другое жилье. По этому сообщению в СМИ краевой СУСК уже организовал доследственную проверку.