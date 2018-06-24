Лукашенко допустил, что Белоруссия войдет в состав другого государства

Белорусский президент Александр Лукашенко потребовал качественной работы в сельском хозяйстве. Он допустил, что если поставленные им задачи не выполнят, то Белоруссия может войти в состав "какого-то государства". Об этом он заявил во время рабочей поездки в Шкловский район страны, передает телеканал ОНТ.
Лукашенко напомнил, что в некоторых странах за нарушения технологий сажают в тюрьму и увольняют.
"Слушайте, мы уже не в советские времена живем, когда мы собирались на пленумы и друг друга уговаривали. Если мы не будем строить таким образом наши отношения, мы скоро пойдем по миру без штанов", — заметил Лукашенко.
"Причина одна: невыполнение — смерть. Мы на фронте. Не выдержим эти годы — провалимся. Значит, надо будет или в состав государства какого-то идти, или об нас просто будут вытирать ноги. А, не дай бог, развяжут еще войну, как в Украине", — сказал белорусский лидер, передает РБК.
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