Посевной календарь: когда лучше садить и сеять в марте 2018 года

Лунный посевной календарь помогает садоводом и огородникам определить, в какие дни сажать, сеять и пересаживать культуры лучше всего. Многие россияне считают, что фаза и расположение луны в знаках зодиака влияют на рост растений. Altapress.ru выяснил, когда наступят благоприятные дни для посадок и посева по лунному календарю-2018.
Согласно лунному календарю, в марте 2018 года наиболее благоприятными днями для посева считаются 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 марта.
Считается, что новолуние, полнолуние, а также предыдущий и следующий за ними дни не подходят для посадки, пересадки, посева культур. Поэтому неблагоприятными днями в марте 2018 года являются 16, 17, 18, З0 и З1 числа.
Полнолуние — 2 марта;
Луна убывает — с 3 по 16 марта;
Новолуние — 17 марта;
Луна растет — с 18 по 30 марта;
Полнолуние — 31 марта.
Если с новолунием и полнолунием вопросов, как правило, не возникает, то определить убывает луна или растет — сложнее. Если месяц напоминает букву "С" — луна убывает. А если мысленно к концам полумесяца приставить палочку, и тогда получилась буква "Р" — луна растет.
Факт
Если растению не хватает питательных веществ, влажности, освещения, то с его ростом возникнут проблемы вне зависимости от благоприятных дней по лунному календарю.
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