Посевной календарь: когда лучше садить и сеять в марте 2018 года

4 Как "на глаз" определить фазу Луны?

Если с новолунием и полнолунием вопросов, как правило, не возникает, то определить убывает луна или растет — сложнее. Если месяц напоминает букву "С" — луна убывает. А если мысленно к концам полумесяца приставить палочку, и тогда получилась буква "Р" — луна растет.