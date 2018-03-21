Лунный посевной календарь на апрель 2018 года

Многие россияне, планируя работу на садах и в огородах, ориентируются на только на местные погодные условия, но и на лунный посевной календарь. Согласно ему, фазы луны влияют на рост растений. Altapress.ru поинтересовался, когда наступят благоприятные дни для посадок и посева по лунному календарю-2018.

1 Как фазы луны влияют на рост растений? Лунный посевной календарь рекомендует отказаться от любой работы с посевом и пересадкой культур в дни пиковой лунной активности, то есть — в новолуние и полнолуние ;

и пересадкой культур в дни пиковой лунной активности, то есть — ; Некоторые составители лунных посевных календарей считают неблагоприятными для посева и посадки день накануне и после новолуния и полнолуния ;

; Считается, что при растущей луне наиболее жизнеспособны растения, тянущиеся вверх , а при убывающей — корнеплоды .

наиболее жизнеспособны , а — . Не стоит ориентировать только на лунный посевной календарь. Большое значение для роста растений имеют местные погодные условия, качество посадочного материала, готовность почвы, ваше собственное настроение и количество сил, вложенных во взращивание растения. 2 Как располагаются фазы луны в апреле 2018 года? Луна убывает — с 1 по 15 апреля;

Новолуние — 16 апреля;

Луна растет — с 17 по 29 апреля;

Полнолуние — 30 апреля. 3 Когда нельзя садить в апреле 2018 по лунному календарю? Считается, что новолуние, полнолуние, а также предыдущий и следующий за ними дни не подходят для посадки, пересадки, посева культур. Поэтому неблагоприятными днями в апреле 2018 года являются 15, 16, 17, 29, 30 апреля.