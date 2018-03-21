Лунный посевной календарь на апрель 2018 года

Многие россияне, планируя работу на садах и в огородах, ориентируются на только на местные погодные условия, но и на лунный посевной календарь. Согласно ему, фазы луны влияют на рост растений. Altapress.ru поинтересовался, когда наступят благоприятные дни для посадок и посева по лунному календарю-2018.
1 Как фазы луны влияют на рост растений?
- Лунный посевной календарь рекомендует отказаться от любой работы с посевом и пересадкой культур в дни пиковой лунной активности, то есть — в новолуние и полнолуние;
- Некоторые составители лунных посевных календарей считают неблагоприятными для посева и посадки день накануне и после новолуния и полнолуния;
- Считается, что при растущей луне наиболее жизнеспособны растения, тянущиеся вверх, а при убывающей — корнеплоды.
- Не стоит ориентировать только на лунный посевной календарь. Большое значение для роста растений имеют местные погодные условия, качество посадочного материала, готовность почвы, ваше собственное настроение и количество сил, вложенных во взращивание растения.
2 Как располагаются фазы луны в апреле 2018 года?
- Луна убывает — с 1 по 15 апреля;
- Новолуние — 16 апреля;
- Луна растет — с 17 по 29 апреля;
- Полнолуние — 30 апреля.
3 Когда нельзя садить в апреле 2018 по лунному календарю?
Считается, что новолуние, полнолуние, а также предыдущий и следующий за ними дни не подходят для посадки, пересадки, посева культур. Поэтому неблагоприятными днями в апреле 2018 года являются 15, 16, 17, 29, 30 апреля.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.