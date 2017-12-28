В Алтайском крае сельчанка сожгла соседские сараи из мести

Жительницу Кулунды осудили за поджог соседских сараев. Женщина спалила постройки соседа за то, что его животные съели ее растения в огороде.
Как сообщает краевая прокуратура, в августе 2017 года днем женщина пошла к соседу и подожгла его хозяйственные постройки. Разгорелся пожар и уничтожил сараи стоимостью 24 682 рубля.
Женщина объяснила свое поведение тем, что была зла на соседа, так как его козы и овцы, пройдя сквозь дыры в заборе, повредили саженцы капусты, перца и картошки.
Сам потерпевший — инвалид II группы, ему помогает сотрудник социальной защиты. В момент пожара он по счастливой случайности был на выпасе скота и не пострадал.
Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
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