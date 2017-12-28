В Алтайском крае сельчанка сожгла соседские сараи из мести

Как сообщает краевая прокуратура, в августе 2017 года днем женщина пошла к соседу и подожгла его хозяйственные постройки. Разгорелся пожар и уничтожил сараи стоимостью 24 682 рубля.

Женщина объяснила свое поведение тем, что была зла на соседа, так как его козы и овцы, пройдя сквозь дыры в заборе, повредили саженцы капусты, перца и картошки.

Сам потерпевший — инвалид II группы, ему помогает сотрудник социальной защиты. В момент пожара он по счастливой случайности был на выпасе скота и не пострадал.

Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.