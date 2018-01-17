Любопытная ворона сорвала выпуск прогноза погоды

Во время выпуска прогноза погоды на американском канале KTVU произошел забавный случай. Случайно попавшая в кадр птица сорвала программу и насмешила зрителей, пишет РИА Новости.
Ведущий говорил о погоде в Сан-Франциско. Прогноз сопровождался видео с камеры, которая снимает город с высоты птичьего полета. В какой-то момент на нее уселась ворона.
Ведущий не растерялся и воспринял ситуацию с юмором: он отошел в сторону и дал зрителям рассмотреть гостя программы.
Ролик с любопытной вороной собрал на YouTube более 400 тысяч просмотров.
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