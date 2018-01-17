Любопытная ворона сорвала выпуск прогноза погоды

Ведущий говорил о погоде в Сан-Франциско. Прогноз сопровождался видео с камеры, которая снимает город с высоты птичьего полета. В какой-то момент на нее уселась ворона.

Ведущий не растерялся и воспринял ситуацию с юмором: он отошел в сторону и дал зрителям рассмотреть гостя программы.

Ролик с любопытной вороной собрал на YouTube более 400 тысяч просмотров.