"Люди хорошие": Андрей Григорьев-Апполонов из "Иванушек" рассказал, чем прекрасен Барнаул

Сегодня, 12:56.
Жизнь

2 июня в Барнауле под открытым небом прошел концерт группы Иванушки International. Утром 3 июня певец Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал на странице в Instagram пост, в котором поделился впечатлениями о краевой столице.

Андрей Григорьев-Апполонов.
Андрей Григорьев-Апполонов. Фото: www.instagram.com/ryrik.

"Чем прекрасен Барнаул? Люди хорошие. А что ещё надо? Бидэ перед унитазом-такие нужны на ЧМ-18! Артисты приезжают,всем харашо! И концерт афигенный", — пишет артист на странице в Instagram.

Григорьев-Апполонов сфотографировался на фоне ТЭЦ-3 и поснимал виды города. 

Ранее altapress.ru писал, что 2 июня группа Иванушки International выступила на территории ТЭЦ-3. Жители города в социальных сетях пишут, что оказались довольными от концерта.

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