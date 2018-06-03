"Люди хорошие": Андрей Григорьев-Апполонов из "Иванушек" рассказал, чем прекрасен Барнаул

"Чем прекрасен Барнаул? Люди хорошие. А что ещё надо? Бидэ перед унитазом-такие нужны на ЧМ-18! Артисты приезжают,всем харашо! И концерт афигенный", — пишет артист на странице в Instagram.

Григорьев-Апполонов сфотографировался на фоне ТЭЦ-3 и поснимал виды города.

Ранее altapress.ru писал, что 2 июня группа Иванушки International выступила на территории ТЭЦ-3. Жители города в социальных сетях пишут, что оказались довольными от концерта.