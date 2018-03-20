Макаревич считает, что россиян превращают в "злобных дебилов"

Лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич сравнил россиян с американцами. По его словам, жители США намного спокойнее, веселее и добрее, пишут "Известия".
"Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное", — написал музыкант в Facebook.
Макаревич отметил, что до этого три года не был в Америке. И раньше он не замечал такого сильного различия.
"Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то 25-й кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов", — написал он в комментарии к своей записи.
Макаревич не в первый раз делает провокационные заявления в соцсетях. Ранее он раскритиковал памятник конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову в Москве, назвав скульптуру "бездарной" и "уродливой". Комментируя претензии Макаревича, архитектор Салават Щербаков призвал музыканта "не лезть" в профессию, сообщают РИА Новости.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.