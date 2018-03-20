Макаревич считает, что россиян превращают в "злобных дебилов"

"Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное", — написал музыкант в Facebook.

Макаревич отметил, что до этого три года не был в Америке. И раньше он не замечал такого сильного различия.

"Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то 25-й кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов", — написал он в комментарии к своей записи.

Макаревич не в первый раз делает провокационные заявления в соцсетях. Ранее он раскритиковал памятник конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову в Москве, назвав скульптуру "бездарной" и "уродливой". Комментируя претензии Макаревича, архитектор Салават Щербаков призвал музыканта "не лезть" в профессию, сообщают РИА Новости.