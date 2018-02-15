Три дня без подзарядки: как живет барнаульский школьник с протезами рук

Ярослав Шишов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ярослав Шишов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ярослав Шишов в клинике. Фото: группа помощи Ярославу Шишову в vk.com. Ярослав Шишов в клинике. Фото: группа помощи Ярославу Шишову в vk.com. Ярослав Шишов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ярослав Шишов катается на сноуборде. Фото: группа помощи Ярославу Шишову в vk.com. Ярослав Шишов катается на сноуборде. Фото: группа помощи Ярославу Шишову в vk.com. Ярослав Шишов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ярослав Шишов прыгает с парашютом. Фото: группа помощи Ярославу Шишову в vk.com.

До и после

Сейчас Ярослав заново учится делать обычные вещи: мыть посуду, работать за компьютером, ездить в школу на автобусе. Помощи от родителей он требует все меньше и почти во всем может обслужить себя сам. Разве что шнурки завязывать у него не получается: парень теперь носит кроссовки на липучках.

Ярослав получил тяжелую травму 9 июня 2017 года в барнаульском поселке Спутник, где он живет с семьей. Мальчик полез на дерево, чтобы достать котенка, который не мог слезть на землю. Подросток пошел по металлической трубе, которая вела от заброшенной бойлерной к дереву. Он случайно взялся за электрические провода, которые не заметил в ветвях. Они, как оказалось, вели к трансформаторной будке и были под напряжением.

От удара током юноша потерял сознание и упал на землю. Когда парень очнулся, оказалось, что он получил тяжелейшие ожоги рук. Левую руку ампутировали сразу, за правую врачи боролись несколько недель, но в конце июня отняли и вторую. И тогда мама мальчика попросила у неравнодушных людей помощь в сборе средств на механические биопротезы для Ярослава.

За полмесяца семье помогли собрать миллион, а затем с ними связался Российский фонд помощи и предложил свои услуги. История Ярослава так поразила людей, что в итоге набралось около 40 млн. Семье выплатили полную сумму на протезы и реабилитацию (около 7 млн), а остальные деньги пошли на лечение другим детям.

В начале ноября Ярослав прилетел в немецкую клинику. Почти месяц врачи проводили исследования, делали заготовки для протеза и учили юного пациента работать с ними. 10 декабря он самостоятельно написал слова благодарности всем, кто его поддерживал.

Не Терминатор

Ярослав уже научился управляться со смартфоном и довольно быстро отвечает на сообщения "ВКонтакте". Правда, экран не реагирует на его новые руки, поэтому он пользуется стилусом. Парень потихоньку учится и писать. "Правда, коряво и медленно", — со смехом признается школьник. Протез достаточно увесистый, а руку при письме приходится частично держать на весу, поэтому она быстро устает.

Ярослав Шишов,

барнаулец:

— Поначалу с протезами было неудобно, но потом привык. Я наконец стал самостоятельным. Не как раньше, конечно, но с протезами намного лучше, чем без них. Правда, я думал, что это будет что-то наподобие рук Терминатора. Но оказалось, что все высокотехнологичные протезы находятся в стадии разработки и очень дорогие, и Русфонд такое не финансирует. Те, что у меня — биоэлектрические, на батарее. Доступно одно движение: сжатие-разжатие.

Да, не Терминатор, но разница в сравнении с российскими механическими и тяговыми протезами, которые Ярославу предлагали поставить в Барнауле, огромная. Парень командует искусственными руками с помощью нервно-мышечных импульсов в собственной культе — для этого внутри установлены датчики. Обычные механические протезы не привязаны к нервной системе человека, их можно регулировать только с помощью определенных движений суставов и мышц.

Ярослав Шишов,

барнаулец:

— Первое время протезы натирали руки, но сейчас все отлично. Я их ставлю на ночь на зарядку. Ее хватает на три дня.

Самое неприятное, что может произойти с протезами — поломка. Некоторые детали могут заменить и в России, но если потребуется серьезная переделка — только в Германии.

Летом Шишовы планируют снова посетить немецкую клинику, подкорректировать протезы. Перелет, проживание и процедуры оплатит Русфонд. В августе 2018 года Ярославу исполнится 18 лет и финансирование завершится. Дальнейшие визиты в клинику придется оплачивать за свой счет.

Быть как все

Протезы не мешают Ярославу вести активную жизнь, хотя некоторые вещи ему стали недоступны. Парень освобожден от физкультуры, но занимается в тренажерном зале (руководители спортклуба Hardcore подарили ему сертификат на год). На новогодних каникулах он попробовал покататься на сноуборде — все получилось. При желании Ярослав сможет ездить на велосипеде и даже получить автомобильные права.

Ярослав Шишов,

барнаулец:

— Самое крутое, что произошло со мной после операции — прыжок с парашютом. Я прыгал с инструктором в тандеме с высоты 3 000 метров. Свободное падение продолжалось 30 секунд. Это незабываемо! Сначала страшно, а потом просто летишь и получаешь неземной кайф от всего происходящего.

Школьные уроки Ярослав теперь посещает в основном индивидуально. Говорит, для учебы так даже лучше, ведь внимание учителя направлено только на него. С классом ходит только на устные предметы.

Отношения с одноклассниками почти не изменились: друзья даже позволяют себе отпускать шутки по поводу изменений, произошедших с ним. Делают они это, конечно, по-доброму.

До травмы Ярослав думал о карьере военного или полицейского. От этого пришлось отказаться. Теперь парень готовится к экзаменам, необходимым для поступления на специальность психолога. Мечтает работать с теми, кто пережил ампутацию. Ведь кто, как не он, лучше всех поймет таких людей.

То, что случилось с Ярославом, не озлобило его, а скорее закалило и заставило повзрослеть. Но, вспоминая случившееся, парень честно признается: знал бы, что так получится, никогда бы туда не полез. Все-таки руки дороже.