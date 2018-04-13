Манящая женственность и прелестное бунтарство: модные весенние образы

Журнал "Я Покупаю" совместно с сайтом altapress.ru запустили мультимедийный проект LOOKBOOK. Вы сможете узнать все о новых модных "луках" и познакомиться с новинками, которые можно примерить (а потом и купить) в магазинах нашего города.
Хотя погода этой весной не устает удивлять, курс на обновление никто не отменял. Поэтому, не дожидаясь милостей от природы, начинаем сезон волевым решением — добавить тепла и солнца в гардероб. Отправляемся за горячими трендами в Gala boutique, ведь самые лакомые новинки сезона от Elisabetta Franchi, Pinko, Iceberg уже ждут.
Манящая женственность
История дизайнера Элизабетты Франки и одноименного бренда — это история женщины, которой удалось покорить прекрасную половину человечества благодаря своему стилю и творчеству. В новой коллекции Elisabetta Franchi игра принтов, фактуры материалов, идеальный крой, роскошная фурнитура воплощены в утонченные и притязательные силуэты. Интригующая романтика, сексуальность и женственность, несомненно, станут орудием соблазна.
Прелестная бунтарка
Итальянская марка Pinko — новое и необычное явление в моде. Основанная в начале 80-х Пьетро Негра и Кристиной Рубини, она воплощает в своих коллекциях самые дерзкие идеи. Pinko. Тонкое творческое чутье в лучших итальянских традициях определяет истинный почерк марки Pinko — сексуальный, бунтарский, соблазнительный. Коллекции, проникнутые духом мятежа и напористости рок-культуры с налетом богемного шика, подчеркивают интригующую и всегда непредсказуемую женственность своей героини.
Спортивный интерес
Еще одна марка, несмотря на название, Iceberg, известна своим горячим итальянским темпераментом. Бред основан больше сорока лет назад Джилианой Марчини и Сильвано Джерани и с первого дня и до сих верен своей концепции стиля sport fashion. Не стала исключением и новая коллекция: история ультрамодных образов уличного стиля, иронично обыгранная героями комиксов, мультфильмов, в сочетании с расслабленными силуэтами — точная связь с модой и спортом от Iceberg. Высококачественный трикотаж, разодранная джинса, яркие куртки и свитшоты — основные составляющие бренда, максимально передающие дух бунтарства и атмосферу большого города.
Редакции журнала "Я Покупаю. Барнаул" и сайта altapress.ru благодарят всех участников проекта:
- видеографа Василия Редько
- фотографов Дмитрия Лямзина, Ian Boil и Марину Широких
- экспертов по стилю Наталью Ильющенко, Александру Старстенкову и Татьяну Мельник
- стилистов и визажистов Викторию Никулину, Валерию Юдину, Анну Казанцеву и Анну Семенченко, Елена Зар и Алену Бульба.
- модельные агентства Style, Unique U и Viva Models.
- Государственную филармонию Алтайского края, типографию ИД "Алтапресс".