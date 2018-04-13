Манящая женственность и прелестное бунтарство: модные весенние образы

Gala boutique. Фото: Марина Широких. Пастель цвета розовой пастилы. Фото: Ian Boil. Горошек и кружево — два тренда в одной вещи. Фото: Ian Boil. Блуза с бантом — очень по-английски. Фото: Ian Boil. Новое платье королевы. Фото: Ian Boil. Прозрачность и пайетки — соблазнительная провокация. Фото: Ian Boil. Сексуальность под маской изысканности. Фото: Ian Boil. Немного дерзости в нарядном образе. Фото: Ian Boil. Белый — это "новый черный". Фото: Ian Boil. Смелое решение для самых креативных. Фото: Ian Boil. Gala boutique. Фото: Марина Широких. Gala boutique. Фото: Марина Широких. Gala boutique. Фото: Марина Широких. Gala boutique. Фото: Марина Широких. Gala boutique. Фото: Марина Широких. Gala boutique. Фото: Марина Широких. Gala boutique. Фото: Марина Широких. Gala boutique. Фото: Марина Широких. Gala boutique. Фото: Марина Широких.

Хотя погода этой весной не устает удивлять, курс на обновление никто не отменял. Поэтому, не дожидаясь милостей от природы, начинаем сезон волевым решением — добавить тепла и солнца в гардероб. Отправляемся за горячими трендами в Gala boutique, ведь самые лакомые новинки сезона от Elisabetta Franchi, Pinko, Iceberg уже ждут.

Манящая женственность

История дизайнера Элизабетты Франки и одноименного бренда — это история женщины, которой удалось покорить прекрасную половину человечества благодаря своему стилю и творчеству. В новой коллекции Elisabetta Franchi игра принтов, фактуры материалов, идеальный крой, роскошная фурнитура воплощены в утонченные и притязательные силуэты. Интригующая романтика, сексуальность и женственность, несомненно, станут орудием соблазна.

Прелестная бунтарка

Итальянская марка Pinko — новое и необычное явление в моде. Основанная в начале 80-х Пьетро Негра и Кристиной Рубини, она воплощает в своих коллекциях самые дерзкие идеи. Pinko. Тонкое творческое чутье в лучших итальянских традициях определяет истинный почерк марки Pinko — сексуальный, бунтарский, соблазнительный. Коллекции, проникнутые духом мятежа и напористости рок-культуры с налетом богемного шика, подчеркивают интригующую и всегда непредсказуемую женственность своей героини.

Спортивный интерес

Еще одна марка, несмотря на название, Iceberg, известна своим горячим итальянским темпераментом. Бред основан больше сорока лет назад Джилианой Марчини и Сильвано Джерани и с первого дня и до сих верен своей концепции стиля sport fashion. Не стала исключением и новая коллекция: история ультрамодных образов уличного стиля, иронично обыгранная героями комиксов, мультфильмов, в сочетании с расслабленными силуэтами — точная связь с модой и спортом от Iceberg. Высококачественный трикотаж, разодранная джинса, яркие куртки и свитшоты — основные составляющие бренда, максимально передающие дух бунтарства и атмосферу большого города.

Редакции журнала "Я Покупаю. Барнаул" и сайта altapress.ru благодарят всех участников проекта:

видеографа Василия Редько

фотографов Дмитрия Лямзина, Ian Boil и Марину Широких

экспертов по стилю Наталью Ильющенко, Александру Старстенкову и Татьяну Мельник

стилистов и визажистов Викторию Никулину, Валерию Юдину, Анну Казанцеву и Анну Семенченко, Елена Зар и Алену Бульба.

модельные агентства Style, Unique U и Viva Models.

Государственную филармонию Алтайского края, типографию ИД "Алтапресс".

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