Манящая женственность и прелестное бунтарство: модные весенние образы

Сегодня, 08:57.
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Журнал "Я Покупаю" совместно с сайтом altapress.ru запустили мультимедийный проект LOOKBOOK. Вы сможете узнать все о новых модных "луках" и познакомиться с новинками, которые можно примерить (а потом и купить) в магазинах нашего города.

Gala boutique. Фото: Марина Широких.
Пастель цвета розовой пастилы. Фото: Ian Boil.
Горошек и кружево — два тренда в одной вещи. Фото: Ian Boil.
Блуза с бантом — очень по-английски. Фото: Ian Boil.
Новое платье королевы. Фото: Ian Boil.
Прозрачность и пайетки — соблазнительная провокация. Фото: Ian Boil.
Сексуальность под маской изысканности. Фото: Ian Boil.
Немного дерзости в нарядном образе. Фото: Ian Boil.
Белый — это "новый черный". Фото: Ian Boil.
Смелое решение для самых креативных. Фото: Ian Boil.
Gala boutique. Фото: Марина Широких.
Gala boutique. Фото: Марина Широких.
Gala boutique. Фото: Марина Широких.
Gala boutique. Фото: Марина Широких.
Gala boutique. Фото: Марина Широких.
Gala boutique. Фото: Марина Широких.
Gala boutique. Фото: Марина Широких.
Gala boutique. Фото: Марина Широких.
Gala boutique. Фото: Марина Широких.

Хотя погода этой весной не устает удивлять, курс на обновление никто не отменял. Поэтому, не дожидаясь милостей от природы, начинаем сезон волевым решением — добавить тепла и солнца в гардероб. Отправляемся за горячими трендами в Gala boutique, ведь самые лакомые новинки сезона от Elisabetta Franchi, Pinko, Iceberg уже ждут.

Манящая женственность

История дизайнера Элизабетты Франки и одноименного бренда — это история женщины, которой удалось покорить прекрасную половину человечества благодаря своему стилю и творчеству. В новой коллекции Elisabetta Franchi игра принтов, фактуры материалов, идеальный крой, роскошная фурнитура воплощены в утонченные и притязательные силуэты. Интригующая романтика, сексуальность и женственность, несомненно, станут орудием соблазна.

Прелестная бунтарка

Итальянская марка Pinko — новое и необычное явление в моде. Основанная в начале 80-х Пьетро Негра и Кристиной Рубини, она воплощает в своих коллекциях самые дерзкие идеи. Pinko. Тонкое творческое чутье в лучших итальянских традициях определяет истинный почерк марки Pinko — сексуальный, бунтарский, соблазнительный. Коллекции, проникнутые духом мятежа и напористости рок-культуры с налетом богемного шика, подчеркивают интригующую и всегда непредсказуемую женственность своей героини.

Спортивный интерес

Еще одна марка, несмотря на название, Iceberg, известна своим горячим итальянским темпераментом. Бред основан больше сорока лет назад Джилианой Марчини и Сильвано Джерани и с первого дня и до сих верен своей концепции стиля sport fashion. Не стала исключением и новая коллекция: история ультрамодных образов уличного стиля, иронично обыгранная героями комиксов, мультфильмов, в сочетании с расслабленными силуэтами — точная связь с модой и спортом от Iceberg. Высококачественный трикотаж, разодранная джинса, яркие куртки и свитшоты — основные составляющие бренда, максимально передающие дух бунтарства и атмосферу большого города.

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Редакции журнала "Я Покупаю. Барнаул" и сайта altapress.ru благодарят всех участников проекта:

  • видеографа Василия Редько
  • фотографов Дмитрия Лямзина, Ian Boil и Марину Широких
  • экспертов по стилю Наталью Ильющенко, Александру Старстенкову и Татьяну Мельник
  • стилистов и визажистов Викторию Никулину, Валерию Юдину, Анну Казанцеву и Анну Семенченко, Елена Зар и Алену Бульба.
  • модельные агентства Style, Unique U и Viva Models.
  • Государственную филармонию Алтайского края, типографию ИД "Алтапресс".

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Генеральный партнер

Генеральный партнер.
Генеральный партнер
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Партнер.
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Партнер.
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Партнер.
Партнер
Партнер.
Партнер
Партнер.
Партнер
Партнер.
Партнер

Партнер.
Партнер
Партнер.
Партнер
Партнер.
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