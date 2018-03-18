18 марта сайт ЦИК атаковали хакеры из 15 стран

"18 марта у нас с двух до пяти часов ночи была отражена компьютерная атака на сайт, типа "отказ на обслуживание"", — рассказала Памфилова.

По ее словам, пик атаки пришелся на 2:20 по Москве.

18 марта по всей России проходят выборы президента. В выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (выдвинут от КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").