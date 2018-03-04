Маски-шоу в Барнауле: молодой человек под дулом автомата сделал предложение девушке

4 марта частник сообщества Barnaul 22 стал свидетелем задержания.
Люди в масках и с автоматами проводили обыск остановленного автомобиля на Солнечной поляне. Водителя и пассажиров настойчиво попросили выйти из салона, положили на капот, заставили предъявить для досмотра вещи.
Вытряхивая свою сумочку, девушка в капюшоне обнаружила внутри пакет, как она говорит, ей не принадлежащий. Ее заставили открыть. Внутри оказалась бархатная коробочка с обручальным кольцом, пишет REN TV.
Таким оригинальным способом молодой человек позвал любимую замуж. Нетрудно догадаться, что девушка ответила согласием. Весна!
Ранее сообщалось, что барнаулец сделал предложение своей девушке во время циркового представления во Дворце зрелищ и спорта.
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