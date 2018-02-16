Масштабный сбой произошел в соцсети "ВКонтакте"

Множественные сообщения о недоступности сайта начали поступать в 15:45 по московскому времени.

Согласно записям, опубликованным пользователями на портале Downdetector.ru, социальная сеть недоступна в Барнауле, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и других городах России.

Также сообщается о сбоях в работе "Вконтакте" на территории Украины и Белоруссии.

Пользователи не могут получить доступ как к мобильной, так и к десктопной версии, сообщает "Интерфакс". "Испытываем временные трудности, часть пользователей не может получить доступ к сервисам", - отметили в пресс-службе соцсети.

Причину сбоя и сроки устранения проблемы "ВКонтакте" не уточняет.

Испытываем временные трудности, часть пользователей не может получить доступ к сервисам. — ВКонтакте (@vkontakte) 16 февраля 2018 г.

По последним данным, "ВКонтакте" постепенно налаживает работу после масштабного сбоя.

Массовые сбои в работе "ВКонтакте" происходили в марте и феврале 2017 года. Февральский инцидент стал первым крупным сбоем в работе соцсети с мая 2016-го, когда пользователи жаловались на медленную загрузку контента, пишет Lenta.ru.

15 февраля был масштабный сбой в работе видеохостинга YouTube.