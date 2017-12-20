"Чёрный день" для продаж: в российских регионах произошел массовый сбой кассовых аппаратов

Представитель "Штрих-М" заявил: "Ситуация решается. Эта проблема есть по всей России. Что случилось, мы не знаем. Это сбой в системе", — говорится в сообщении на сайте "НГС.Новости" .

Первыми с проблемой столкнулись жители Дальнего Востока. "Поздравляю всех счастливых обладателей фискального регистратора Штрих-М-01Ф с праздником торговли и торжеством системы онлайн-касс. Сегодня реализовался страшный сон розницы, когда разом отказались работать все фискальные накопители данной марки и встала торговля", — написал на своей странице Facebook директор приморской сети DNS Дмитрий Алексеев.

"Так как солнце встает у нас, то мы тут во Владивостоке оказались на переднем плане проблемы. Приношу свои искренние извинения клиентам ДНС за причиненные неудобства", — добавил Алексеев, пишет newsru.com.

В Барнауле с проблемами столкнулись заправки "Лукойл", "Газпромнефть", сети магазинов "Мария-Ра", "Магнит", "Аникс", "Ярче!", "Автоштрих", DNS и другие. Этот список сейчас пополняют владельцы небольших торговых точек.

Подобные сбои произошли в магазинах в Кемерово и Юрге, передают "Вести" .

В Кемерово такая проблема возникла в торговых точках сетей DNS и "Магнит". Покупателям в некоторых торговых точках выдают лишь товарные чеки без кассовых, передает Sibdepo.ru .

Справка

Розничную торговлю обязали поменять старые контрольно-кассовые аппараты на современные онлайн-кассы в 2016 году. С февраля 2017 года регистрация кассовых аппаратов старого типа была запрещена, и налоговые органы стали регистрировать только кассовые аппараты с фискальным накопителем - устройством для шифрования и защиты фискальных данных (сведения о расчетах проводимых контрольно-кассовой техникой).