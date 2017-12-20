"Чёрный день" для продаж: в российских регионах произошел массовый сбой кассовых аппаратов

20 декабря магазины в Барнауле, Новосибирске, Кемерове, Перми, Владивостоке, Москве и других городах столкнулись с масштабным сбоем в работе кассовых аппаратов "Штрих-М" — одних из самых распространенных в России. Однако по последним данным, сбой в работе касс произошел и у других производителей аппаратов — "РР-Электро", "Тринити" и "НТЦ "Измеритель".
Представитель "Штрих-М" заявил: "Ситуация решается. Эта проблема есть по всей России. Что случилось, мы не знаем. Это сбой в системе", — говорится в сообщении на сайте "НГС.Новости".
Первыми с проблемой столкнулись жители Дальнего Востока. "Поздравляю всех счастливых обладателей фискального регистратора Штрих-М-01Ф с праздником торговли и торжеством системы онлайн-касс. Сегодня реализовался страшный сон розницы, когда разом отказались работать все фискальные накопители данной марки и встала торговля", — написал на своей странице Facebook директор приморской сети DNS Дмитрий Алексеев.
"Так как солнце встает у нас, то мы тут во Владивостоке оказались на переднем плане проблемы. Приношу свои искренние извинения клиентам ДНС за причиненные неудобства", — добавил Алексеев, пишет newsru.com.
В Барнауле с проблемами столкнулись заправки "Лукойл", "Газпромнефть", сети магазинов "Мария-Ра", "Магнит", "Аникс", "Ярче!", "Автоштрих", DNS и другие. Этот список сейчас пополняют владельцы небольших торговых точек.
Подобные сбои произошли в магазинах в Кемерово и Юрге, передают "Вести".
В Кемерово такая проблема возникла в торговых точках сетей DNS и "Магнит". Покупателям в некоторых торговых точках выдают лишь товарные чеки без кассовых, передает Sibdepo.ru.
Справка
Розничную торговлю обязали поменять старые контрольно-кассовые аппараты на современные онлайн-кассы в 2016 году. С февраля 2017 года регистрация кассовых аппаратов старого типа была запрещена, и налоговые органы стали регистрировать только кассовые аппараты с фискальным накопителем - устройством для шифрования и защиты фискальных данных (сведения о расчетах проводимых контрольно-кассовой техникой).
Полностью переоборудовать магазины и другие предприятия нужно было к 1 июля 2017 года. При этом представители торговой сферы столкнулись с рядом проблем: серьезными финансовыми затратами, сбоями в работе системы и перебоями с поставками оборудования. Сбои в работе системы связывают с тем, что производитель не успел как следует ее протестировать до попадания на рынок, отмечает ИА PrimaMedia.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.