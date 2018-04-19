Мать девочки, в лицо которой плеснули жидкостью в Барнауле, рассказала о самочувствии дочери

Напомним, ЧП произошло возле дома на улице Антона Петрова,226. Девочка возвращалась домой из школы. По словам матери подростка, одно из окон на первом этаже открылось, оттуда показалась мужская рука, которая выплеснула из небольшой емкости жидкость в лицо школьнице.

Девочка почувствовала сильное жжение и побежала домой. Мать оказала школьнице первую помощь и отвела дочь в травмпункт. Врачи диагностировали сильные ожоги, обработали раны и сообщили о случившемся в Ленинский РОВД.

По словам матери пострадавшей, они сразу же написали заявление, дело отдали инспектору по делам несовершеннолетних Ольге Кротовой. Она отправила потерпевших на экспертизу, также вместе с ними прошлась вдоль дома, где все произошло. Девочка не вспомнила, из какого окна ее облили и указала примерную квартиру. Однако там живет пенсионерка с ребенком, мужчин в доме нет.

— На этом все проверки полиции закончились. Инспектор несколько раз разговаривала с нами по телефону, обещая приехать, но в течение трех суток так и не нашла времени. Она предлагала нам самим ходить по квартирам и выяснять, кто это сделал. Куртку с каплями этого вещества я специально сначала не стирала, думая, что она понадобится для экспертизы, но мне в полиции ясно дали понять: "Вы что фильмов насмотрелись?" Что это была за жидкость — я не знаю. У нее был стойкий запах уксуса, поэтому я и подумала, что это кислота, хотя соседи говорят, что наркоманы делают себе смесь с добавлением уксуса, а остатки выливают, может, это и был такой случай. Только искать этого наркомана, похоже, никто не собирается, — рассказала женщина агенству.

Сейчас школьница чувствует себя лучше, она ходит на перевязки и посещает школу. Семье пришлось обратиться к психологу. Пока неясно, останутся ли на лице шрамы, врачи не дают никаких прогнозов.

Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, на данный момент проведен поквартирный обход дома, из окна которого могли выплеснуть жидкость. В настоящее время сотрудники полиции изымают запись с видеокамер, расположенных вблизи от того места, где это произошло для их последующего изучения. Участковые уполномоченные устанавливают возможных очевидцев, а также все обстоятельства происшествия.

Начальник УМВД России по Барнаулу Максим Гердт назначил служебную проверку в отношении сотрудника подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции по Ленинскому району.