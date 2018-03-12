Новосибирцам рекомендовали не открывать окна из-за крупного пожара

Погибших и пострадавших нет. Задымление угрозы населению не представляет. Изучение проб воздуха показало, что концентрация вредных веществ не превысила предельно допустимых значений. Химически опасных веществ не выявлено.

Специалисты МЧС России рекомендуют гражданам пожилого возраста, больным людям и детям ограничить пребывание на улице, не открывать окна и употреблять больше воды. Дымка доставляет дискомфорт, но опасности для здоровья людей не представляет, говорится в сообщении областного главка МЧС. Ранее сообщалось, что на пожаре работают реаниматологи.

На месте работают 12 пожарных автоцистерн, спецтехника, бесперебойную подачу воды обеспечивает пожарный поезд, который доставил к месту ЧП 60 тонн воды.

На тушение одновременно задействованы девять пожарных стволов повышенной мощности с разных сторон. Стремительному развитию пожара способствовала большая горючая загрузка склада.

В тушении пожара участвуют 90 человек, 25 единиц техники.

Из-за задымления автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию. О причинах возгорания не сообщается. Клубы черного дыма видно из соседнего Бердска.