МЧС предупредило о идущем на Алтай похолодании

В Алтайском крае 4 января ожидается похолодание, об этом со ссылкой на синоптиков сообщили в краевом управлении МЧС.
В ведомстве рассказали, что в четверг в крае будет небольшая облачность, без осадков, на дорогах гололедица, в ночные и утренние часы местами изморозь, туман. Температура ночью -28…-33С, в отдельных районах -23…-28С, днём -13…-18С, местами -19…-24С.
В готовности к немедленному реагированию при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций находятся аварийные бригады ЖКХ, дорожные и аварийно-спасательные службы, подразделения МЧС России, дорожной полиции, медицинских учреждений.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.