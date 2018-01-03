МЧС предупредило о идущем на Алтай похолодании

В ведомстве рассказали, что в четверг в крае будет небольшая облачность, без осадков, на дорогах гололедица, в ночные и утренние часы местами изморозь, туман. Температура ночью -28…-33С, в отдельных районах -23…-28С, днём -13…-18С, местами -19…-24С.

В готовности к немедленному реагированию при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций находятся аварийные бригады ЖКХ, дорожные и аварийно-спасательные службы, подразделения МЧС России, дорожной полиции, медицинских учреждений.