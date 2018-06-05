МЧС предупредило о порывистом ветре, дождях и грозах в Алтайском крае

6 июня в Алтайском крае ожидаются дождь, гроза и сильный ветер. Порывы ветра могут достигать 20 м/с, предупреждает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
По прогнозу Алтайского ЦГМС, днем в северных и восточных районах края ожидаются дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура днем +24 … +29, в северных и северо-восточных районах +19 … +24.
В Барнауле днем временами дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный 10-15 м/с. Температура: +24 … +26.
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