МЧС предупредило о порывистом ветре, дождях и грозах в Алтайском крае

По прогнозу Алтайского ЦГМС, днем в северных и восточных районах края ожидаются дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура днем +24 … +29, в северных и северо-восточных районах +19 … +24.

В Барнауле днем временами дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный 10-15 м/с. Температура: +24 … +26.