В МЧС рассказали о погоде на неделю в Алтайском крае

МЧС России по Алтайскому краю опубликовала прогноз погоды с 8 декабря по 14 декабря. В течение недели прогнозируют теплую зимнюю погоду с осадками.
В течение периода средняя температура воздуха будет -11…-6. Ночью столбик термометра опустится до -12… -7, а днем — до -10…-5?С.
В середине недели ожидаются осадки и порывы ветра до 20 м/с. В утренние часы возможен туман. На дорогах будет гололедица.
По данным отдела мониторинга и прогнозирования ЧС ККУ "УГОЧС и ПБ в Алтайском крае, в регионе течение недели сохранится риск возникновения техногенных пожаров и ДТП из-за гололеда.
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