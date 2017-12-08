В МЧС рассказали о погоде на неделю в Алтайском крае

В течение периода средняя температура воздуха будет -11…-6. Ночью столбик термометра опустится до -12… -7, а днем — до -10…-5?С.

В середине недели ожидаются осадки и порывы ветра до 20 м/с. В утренние часы возможен туман. На дорогах будет гололедица.

По данным отдела мониторинга и прогнозирования ЧС ККУ "УГОЧС и ПБ в Алтайском крае, в регионе течение недели сохранится риск возникновения техногенных пожаров и ДТП из-за гололеда.