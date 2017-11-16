Медики рассказали, чем опасна для внуков забота бабушек и дедушек

Специалисты из университета Глазго установили, что бабушки и дедушки вредят здоровью внуков чрезмерной заботой. Эксперты изучили 56 исследований и пришли к выводу, что дети начинают страдать от лишнего веса и серьезных заболеваний, пишет журнал PLOS One.
"Бабушки и дедушки, стремясь угодить внукам, закармливают их и оберегают от любой физической нагрузки", — говорится в материале. Кроме того, они слишком боятся, что внуки могут потеряться на улице, поэтому часто оставляют дома, ограничивая детскую активность.
Выяснилось, что многие пожилые люди часто курят в присутствии внуков, а это увеличивает риск заболевания раком во взрослом возрасте.
Врачи отмечают, что общественное здравоохранение "уделяет мало внимания роли, которую играют в воспитании детей бабушки и дедушки на фоне роста числа работающих женщин и родителей-одиночек". В то же время они признали важность близких отношений между детьми и старшим поколением, пишет "Росбалт".
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