Медики рассказали, чем опасна для внуков забота бабушек и дедушек

"Бабушки и дедушки, стремясь угодить внукам, закармливают их и оберегают от любой физической нагрузки", — говорится в материале. Кроме того, они слишком боятся, что внуки могут потеряться на улице, поэтому часто оставляют дома, ограничивая детскую активность.

Выяснилось, что многие пожилые люди часто курят в присутствии внуков, а это увеличивает риск заболевания раком во взрослом возрасте.

Врачи отмечают, что общественное здравоохранение "уделяет мало внимания роли, которую играют в воспитании детей бабушки и дедушки на фоне роста числа работающих женщин и родителей-одиночек". В то же время они признали важность близких отношений между детьми и старшим поколением, пишет "Росбалт".