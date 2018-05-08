Медовую ярмарку в Барнауле больше не будут проводить на площади Сахарова

Об этом altapress.ru рассказал Сергей Тастан, председатель Союза пчеловодов и переработчиков Алтайского края. Он отметил, что новое место лучше, потому что оно достаточно далеко от автомобильных дорог и там меньше пыли.

Ориентировочно ярмарка пройдет с 6 по 26 августа. На ней будет представлено 30-40 товаропроизводителей — меда и медовой продукции.

Ожидается, что участвовать в ярмарке будут в основном члены Союза пчеловодов.

Юрий Богуславский, руководитель кооператива "Алтай — медовый край", в этом году не будет заниматься организацией ярмарки (он курировал мероприятие несколько лет). Во время подготовки материала дозвониться ему и взять комментарий не удалось.

В Союзе пчеловодов организацию ярмарки курирует Алексей Найденко. По его словам, городская администрация предварительно согласовала новое место.