Юрий Богуславский опроверг информацию о переезде медовой ярмарки с площади Сахарова

По словам Богуславского, подготовка к ярмарке уже идет полным ходом, пчеловоды подают заявки на участие. И ее организацией по-прежнему занимается Богуславский.

А председатель Союза пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Алтайского края Сергей Тастан, который сообщил о переезде ярмарки, распространяет недостоверную информацию, заявил Богулавский.

Напомним, Сергей Тастан сообщил altapress.ru, что традиционная медовая ярмарка в Барнауле переедет с пл. Сахарова на ул. Мало-Тобольскую. И Юрий Богуславский уже ее не курирует.

Две структуры, которые представляют интересы пчеловодов в Алтайском крае (Союз пчеловодов и кооператив "Алтай — медовый край"), противостоят друг другу уже более пяти лет. У них разный взгляд на то, каким образом нужно защищать интересы пчеловодов и бренд "Алтайский мед". Они уже проводили медовые ярмарки параллельно: "Алтай — медовый край" — на пл. Сахарова, а Союз пчеловодов — на площадке рядом с бывшим шоу-центром "Колизей" (теперь клуб "Арена").