Юрий Богуславский опроверг информацию о переезде медовой ярмарки с площади Сахарова

Традиционная ярмарка меда в Барнауле "Медовый Спас" в 2018 году состоится на пл. Сахарова и никуда не переезжает, рассказал altapress.ru председатель кооператива "Алтай — медовый край" Юрий Богуславский.
По словам Богуславского, подготовка к ярмарке уже идет полным ходом, пчеловоды подают заявки на участие. И ее организацией по-прежнему занимается Богуславский.
А председатель Союза пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Алтайского края Сергей Тастан, который сообщил о переезде ярмарки, распространяет недостоверную информацию, заявил Богулавский.
Напомним, Сергей Тастан сообщил altapress.ru, что традиционная медовая ярмарка в Барнауле переедет с пл. Сахарова на ул. Мало-Тобольскую. И Юрий Богуславский уже ее не курирует.
Две структуры, которые представляют интересы пчеловодов в Алтайском крае (Союз пчеловодов и кооператив "Алтай — медовый край"), противостоят друг другу уже более пяти лет. У них разный взгляд на то, каким образом нужно защищать интересы пчеловодов и бренд "Алтайский мед". Они уже проводили медовые ярмарки параллельно: "Алтай — медовый край" — на пл. Сахарова, а Союз пчеловодов — на площадке рядом с бывшим шоу-центром "Колизей" (теперь клуб "Арена").
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.