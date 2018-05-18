Медведев назвал полный состав нового правительства

Сегодня, 18:39.
Политика

Премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину состав нового правительства. Из сюрпризов: минсельхоз возглавил Дмитрий Патрушев (сын главы совбеза Николая Партушева), а главой МЧС стал бывший охранник Путина Евгений Зиничев.

Правительство России.
Правительство России. Фото: altapress.ru.

"Новички"

Среди руководителей министерств появилось несколько новых лиц:

  • министром науки и высшего образования стал Михаил Катюков.
  • министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций возглавил Константин Носков. 
  • министра по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов
  • министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин
  • главой МЧС стал Евгений Зиничев
  • министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев
  • министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев (до этого возглавлял Тюменскую область)
  • главой минтранса стал Евгений Дитрих
  • министр по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарев

"Старички"

Многие министры сохранили места в правительстве.

  • минспорта — Павел Колобков
  • министерство внутренних дел — Владимир Колокольцев
  • юстиции — Александр Коновалов
  • иностранных дел — Сергей Лавров
  • промышленности и торговли — Дмитрий Мантуров
  • культуры — Владимир Мединский
  • энергетики — Александр Новак
  • экономического развития — Максим Орешкин
  • здравоохранения — Вероника Скворцова
  • труда и социальной защиты — Максим Топилин
  • обороны — Сергей Шойгу

Ольга Васильева с поста министра образования перешла на место главы вновь созданного министерства просвещения.

Вице-премьеры

Ранее Медведев озвучил состав вице-премьеров:

  • Антон Силуанов (первый вице-премьер и министр финансов)
  • Дмитрий Козак (промышленность и энергетика)
  • Татьяна Голикова (здравоохранение, образование и соцполитика)
  • Алексей Гордеев (сельское хозяйство)
  • Максим Акимов (транспорт и связь)
  • Виталий Мутко (строительство)
  • Ольга Голодец (культура и спорт)
  • Юрий Борисов (ОПК)
  • Константин Чуйченко (руководитель аппарата правительства)
  • Юрий Трутнев (Дальний Восток)
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