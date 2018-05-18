Медведев назвал полный состав нового правительства

Премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину состав нового правительства. Из сюрпризов: минсельхоз возглавил Дмитрий Патрушев (сын главы совбеза Николая Партушева), а главой МЧС стал бывший охранник Путина Евгений Зиничев.
"Новички"
Среди руководителей министерств появилось несколько новых лиц:
- министром науки и высшего образования стал Михаил Катюков.
- министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций возглавил Константин Носков.
- министра по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов
- министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин
- главой МЧС стал Евгений Зиничев
- министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев
- министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев (до этого возглавлял Тюменскую область)
- главой минтранса стал Евгений Дитрих
- министр по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарев
"Старички"
Многие министры сохранили места в правительстве.
- минспорта — Павел Колобков
- министерство внутренних дел — Владимир Колокольцев
- юстиции — Александр Коновалов
- иностранных дел — Сергей Лавров
- промышленности и торговли — Дмитрий Мантуров
- культуры — Владимир Мединский
- энергетики — Александр Новак
- экономического развития — Максим Орешкин
- здравоохранения — Вероника Скворцова
- труда и социальной защиты — Максим Топилин
- обороны — Сергей Шойгу
Ольга Васильева с поста министра образования перешла на место главы вновь созданного министерства просвещения.
Вице-премьеры
Ранее Медведев озвучил состав вице-премьеров:
- Антон Силуанов (первый вице-премьер и министр финансов)
- Дмитрий Козак (промышленность и энергетика)
- Татьяна Голикова (здравоохранение, образование и соцполитика)
- Алексей Гордеев (сельское хозяйство)
- Максим Акимов (транспорт и связь)
- Виталий Мутко (строительство)
- Ольга Голодец (культура и спорт)
- Юрий Борисов (ОПК)
- Константин Чуйченко (руководитель аппарата правительства)
- Юрий Трутнев (Дальний Восток)
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