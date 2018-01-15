Медведев после выборов может воглавить объединенный Верховный и Конституционный суд

Такой сценарий обсуждают в федеральном и региональном истеблишменте, при этом в Вайно видят более профессионального и техничного управленца, чем Дмитрий Медведев. Если новый "суперсуд" будет создан, пост его председателя может стать солидной компенсацией за потерю Медведевым поста премьера.

Эксперты допускают назначение Вайно, но указывают на риски такого решения.

О том, что кандидатура Вайно рассматривается на пост премьер-министра РФ, интернет-изданию рассказали несколько источников в бизнес- и политическом истеблишменте федерального и регионального уровней. По словам одного из собеседников, уже намечаются очертания и будущего кабинета министров, куда могут быть приглашены несколько успешных губернаторов.

Собеседник, близкий к крупному промышленному холдингу, говорит, что Вайно в качестве премьер-министра обсуждается уже довольно давно, при этом среди бизнеса такое решение будет воспринято в целом хорошо.

"Вайно показал себя как очень практичный, техничный, дальновидный руководитель. У него широкий кругозор и в целом более жесткий, чем у Медведева, стиль управления", — говорит собеседник, выражая надежду, что такой премьер покончил бы с "излишним либерализмом" в правительстве. Важным качеством Вайно называют то, что он не высказывает личных политических амбиций и не претендует на то, чтобы обладать самостоятельностью или политической субъектностью.

Антон Вайно возглавил администрацию президента в августе 2016 года, до этого много лет проработав в протокольных службах и администрации президента. Уже тогда звучали предположения, что должность главы администрации является для него ступенькой на пути к посту премьера-министра.

"Антон Вайно, если сравнивать его путь с карьерной вертикалью Дмитрия Медведева, спустя некоторое время вполне может стать новым премьер-министром — как Медведев, стоящим посередине между разными кланами, — писал журналист Андрей Колесников на сайте Центра Карнеги. — <…> Дмитрий Медведев по-прежнему молод, но базовые функции, которые он должен был исполнить, и пик карьеры уже позади. Личная благодарность президента заканчивается в 2018 году. А проявления личной благодарности президента Антону Вайно только начинаются".