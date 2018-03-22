Медведев распорядился узаконить статус e-mail

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в законодательство, которые позволят придать юридический статус адресу электронной почты, сообщает ТАСС.
"Пару недель назад мы обсуждали эту тему у председателя правительства. Он дал указание внести изменения, скорее всего, в гражданский кодекс, не только в налоговое законодательство", — сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович в Калининграде на форуме Open Innovations Startup Tour от "Сколково".
В соответствии с поручением нужно будет также сформировать "реестр электронных адресов", добавил чиновник.
Вице-премьер рассказал об этом, отвечая на вопрос одного из участников форума. Тот сообщил о сложностях в общении с налоговой службой через "Почту России", пишет polit.ru.
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