Медведев распорядился узаконить статус e-mail

"Пару недель назад мы обсуждали эту тему у председателя правительства. Он дал указание внести изменения, скорее всего, в гражданский кодекс, не только в налоговое законодательство", — сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович в Калининграде на форуме Open Innovations Startup Tour от "Сколково".

В соответствии с поручением нужно будет также сформировать "реестр электронных адресов", добавил чиновник.

Вице-премьер рассказал об этом, отвечая на вопрос одного из участников форума. Тот сообщил о сложностях в общении с налоговой службой через "Почту России", пишет polit.ru.