"Мы из многих кандидатов выберем хорошего!" — сын Виктории Гальцевой исполнил частушки на избирательном участке

— Сегодняшняя дата — историческая для нашей страны и мы решили принять участие в ней всей семьей. Пришли даже с маленькими, потому что считаем, что избирательную культуру надо прививать с детства, — рассказала Виктория Гальцева. — К тому же, в этом году побывать на избирательных участках действительно интересно. Пока взрослые голосуют, дети принимают участие в конкурсах, концертах, экскурсиях. Им есть чем заняться. Наши ребятишки, к примеру, сегодня поучаствовали в битве хоров. А еще мы частушки разучили специальные — выборные. Можем исполнить, — предложила она журналистам.

— Мамы, папы и бабуси, вразумите молодежь. Польза всем большая будет, коль на выборы пойдешь! — прочитала с выражением Соня. Ее тут же поддержал братишка.

— Мне не надо пуд гороха, а одну горошину. Мы из многих кандидатов выберем хорошего, — звонко отчеканил маленький Сережка.