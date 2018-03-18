"Мы из многих кандидатов выберем хорошего!" — сын Виктории Гальцевой исполнил частушки на избирательном участке

Сегодня, 15:36.
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Заслуженная артистка РФ Виктория Гальцева пришла на свой избирательный участок в Барнауле, расположенный в Международном колледже сыроделия, вместе с семьей.

Владимир Климов, Виктория Гальцева и Андрей Рожков.
Владимир Климов, Виктория Гальцева и Андрей Рожков. Фото: опубликовано Викторией Гальцевой vk.com/id188841384.

— Сегодняшняя дата — историческая для нашей страны и мы решили принять участие в ней всей семьей. Пришли даже с маленькими, потому что считаем, что избирательную культуру надо прививать с детства, — рассказала Виктория Гальцева. — К тому же, в этом году побывать на избирательных участках действительно интересно. Пока взрослые голосуют, дети принимают участие в конкурсах, концертах, экскурсиях. Им есть чем заняться. Наши ребятишки, к примеру, сегодня поучаствовали в битве хоров. А еще мы частушки разучили специальные — выборные. Можем исполнить, — предложила она журналистам.

— Мамы, папы и бабуси, вразумите молодежь. Польза всем большая будет, коль на выборы пойдешь! — прочитала с выражением Соня. Ее тут же поддержал братишка.

— Мне не надо пуд гороха, а одну горошину. Мы из многих кандидатов выберем хорошего, — звонко отчеканил маленький Сережка.

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