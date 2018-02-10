Миллиардер Лисин рассказал Путину анекдот про тракториста

"Колхоз, идет собрание. Встает председатель и говорит: вы знаете, у нас проблемы — посевная на носу, а кузнец запил. Запил кузнец. Надо что-то сделать", — начал Лисин. Среди вариантов, согласно шутке, предлагалось лечение, лишение работника квартальной премии и применение к пьющему насилия — набить морду.



"А давайте его изнасилуем! Председатель руками разводит: что за предложение, вы что, с ума посходили? Тянется вторая рука: а давайте изнасилуем тракториста! — Почему его? — А у нас их двое!" — закончил шутку Лисин. После этого он произнес: "Мы иногда таким образом принимаем решения".

После смеха в зале Путин предложил свой вариант концовки анекдота. "Ну сказал бы доярку хотя бы, ну чего ты. Куда вас тянет", — пошутил президент.



"Я не успел дойти", — ответил ему Лисин.



В ходе встречи с бизнесом Путин рассказал, что правительство создало "задел прочности" для развития страны: инфляция снижена, процентные ставки понижаются, а резервы государства сохранены.