Миллиардер Лисин рассказал Путину анекдот про тракториста

Российский миллиардер Владимир Лисин, комментируя на съезде РСПП поддержку российского бизнеса со стороны властей, рассказал президенту Владимиру Путину анекдот про колхоз и пьющего кузнеца. Как пояснил Лисин, механизмы стимулирования бизнеса страдают от вводимых затем ограничений, передает корреспондент РБК.
"Колхоз, идет собрание. Встает председатель и говорит: вы знаете, у нас проблемы — посевная на носу, а кузнец запил. Запил кузнец. Надо что-то сделать", — начал Лисин. Среди вариантов, согласно шутке, предлагалось лечение, лишение работника квартальной премии и применение к пьющему насилия — набить морду.
"А давайте его изнасилуем! Председатель руками разводит: что за предложение, вы что, с ума посходили? Тянется вторая рука: а давайте изнасилуем тракториста! — Почему его? — А у нас их двое!" — закончил шутку Лисин. После этого он произнес: "Мы иногда таким образом принимаем решения".
После смеха в зале Путин предложил свой вариант концовки анекдота. "Ну сказал бы доярку хотя бы, ну чего ты. Куда вас тянет", — пошутил президент.
"Я не успел дойти", — ответил ему Лисин.
В ходе встречи с бизнесом Путин рассказал, что правительство создало "задел прочности" для развития страны: инфляция снижена, процентные ставки понижаются, а резервы государства сохранены.
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