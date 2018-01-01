Миллионы ненужных рук

Есть ли здоровье за 55 — сейчас для меня вообще не самый спорный вопрос в теме повышения пенсионного возраста.

Работа. Женщина.

Елена Маслова, редактор отдела лонгридов.

Примем как условие задачи тот факт, что женщины в среднем живут дольше даже заявленных 63 лет. И значительная часть 30–40-летних точно стала здоровее свои мам: они занимаются йогой, а не гнут спину на пролетарских стройках.

Куда больше меня заботит вопрос: какую работу через энное число лет будут делать люди, навыки которых далеки и от современных технологий, и от потребностей экономики? И чем дольше они будут работать, тем дальше становиться.

Сегодня, отработав даже-страшно-говорить-какое время в журналистике и научившись профессии у лучших, я точно знаю, что с большой долей умений и навыков я могу распрощаться. Я могу их оплакивать горькими слезами.

Это ничего не меняет: если я хочу остаться в профессии, нужно не просто перестраивать сознание — необходимо ускоренно учиться новому. Или уходить. Но тогда возникает вопрос: куда? И ответ: куда бы ни пошел, учиться придется все равно. Совсем другому.

Какую профессию сегодня ни возьми, за очень редким исключением, — рынок и технологии меняют ее содержание. Или вообще сводят на нет.

"Через несколько лет не будет уже никаких продавцов, зубных техников и переводчиков. Потому что какие-то профессии так или иначе уже заменяются технологиями", — говорит Алена Владимирская, один из самых известных хедхантеров в России.

Но она говорит об этом, чтобы сориентировать родителей, чему учить детей. Детей! Они обучаемы, восприимчивы, молоды и активны. Им все по плечу, у них вся жизнь впереди. А если это женщина 45–50 лет? Она работала бухгалтером или продавцом, а ей сказали, что на пенсию она пойдет не через пять лет, а через 10. Когда ее умения никому нужны уже не будут.

Перед предприятиями в полный рост встанет проблема переподготовки кадров. Не той, покрытой мхом, — раз в пять лет. Сегодня изменения во всех сферах происходят гораздо быстрее. Обучать персонал нужно будет постоянно. В том числе и тех, кому за 50 и за 60. Иначе оставлять их и платить им зарплату будет бессмысленно.

И именно поэтому есть большие риски, что частные компании, циничные и прагматичные, не будут тратить на это силы, время и деньги.

Казалось бы, спокойно могут жить, скажем, педагоги и врачи. Но и это иллюзия. Даже сегодняшние методики преподавания безнадежно далеки от того, как воспринимают информацию и знания современные дети. Если не менять подходов, разрыв будет критическим. О медицине и речи идти не может — технологии, методы лечения, фармацевтика развиваются семимильными шагами.

Есть ли здоровье за 55 — сейчас для меня вообще не самый спорный вопрос в теме повышения пенсионного возраста.

Агентство Moody’s посчитало: без пенсионной реформы Россия к 2036 году потеряла бы 3,2 млн граждан трудоспособного возраста, а с ней их число вырастет более чем на 12 млн. 12 млн старых рабочих рук, как написал The Bell.

Я с огромным уважением отношусь к людям, которые находят в себе силы и желание работать на пенсии. Им, по сути, удается сохранить интерес к себе работодателя. Но отсутствие выбора в этой ситуации может привести к появлению тысяч людей, которые почувствуют себя ненужными.