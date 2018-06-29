Почему в России романтичные девушки превращаются в теток

Евгений Бобров, шеф-редактор газеты "Свободный Курс".

Считается, что в России живут самые красивые девушки. Наверное, это правда. Они прекрасны не только в "Инстаграме", но и в автобусе, где нельзя применить фильтры. Они выставляют напоказ свою сексуальность, хохочут и дарят окружающим ощущение, что настоящее искусство можно увидеть не только в Третьяковской галерее.

Но проходят годы. Что мы видим? В этом же самом автобусе стоит серая, озлобленная женщина, которая почему-то за обращение "женщина" может и укусить. В другом автобусе тоже едет красотка из бывших. Она в тяжелом пакете везет домой курицу. С курицей они чрезвычайно похожи. Обе бледные, холодные и не порхают.

Блин! Это меня расстраивает! Обсуждая с экспертами данную проблему, мы неожиданно уткнулись в краеугольный вопрос: а связана ли "отеткиваемость" именно с возрастом? По моим ощущениям, да. Я аргументировал так: "Мы видим очень много молодых веселых девчонок, но мало взрослых ухоженных дам. Есть, конечно, исключения. История знает 20-летних барышень, которые разговаривают с миром “через губу”, и женщин, которые в 60 лет радуются жизни и радуют собой других. Однако это скорее исключения".

Мне кажется, главная причина — это стремление русских женщин жить для других, а не для себя. Другие — это дети, муж, прочие родственники. "Главное, чтобы детям было хорошо, а я сама как-нибудь так". Но детям нужен пример позитивной мамы, а не вот этой вечно ноющей особы, которая ложится на все амбразуры, лишь бы сыночку-доченьке сделать счастливую жизнь. Себе сначала сделай.

Далее еще одна наша национальная черта — жертвенность. Она перекликается с "жить для других", но немного другая в философском плане. Жертвенность проявляется в характере даже тогда, когда не особо и нужна. Вот это вот вытирание соплей мужу, который напился пива и играет в "Танчики". Женщина считает, что ей природой предначертано заботиться о второй половинке. Не зря же шутят, что, если тетке отрубить голову, она еще 10–15 минут по инерции будет работать над отношениями. Хотя почему бы не отдать кухню на вечер своему зазнобушке и не сходить с подругами в кафе выгулять новое платье?

Далее как следствие идут усталость и лень. Питательный крем, прозрачный бальзам для губ и капля хайлайтера? Нет. "Пойду в магазин в халате. Сил нет красоту наводить". Я реально постоянно вижу такую женщину в халате, которая идет в супермаркет не через частный сектор, а среди многоэтажек. Но это совсем запущенная форма.

Еще важный момент — бедность. Когда покупаешь одежду детям и мужу, платишь коммуналку, а на последние надо поесть, не до "дерзости". Поэтому и юбка из магазина "Все по 30".

Хотя рецепт успеха простой. Нужно сохранять внутреннюю молодость, воспитывать вкус, следить за современным миром, интересоваться трендами, быть активной, легкой на приключения, романтичной. Романтичной особенно важно. А то получается, что самые романтичные отношения у нее с лишним весом: она постоянно думает о нем, иногда они расстаются, но судьба сводит их вновь.

Можно, конечно, поспорить со мной, что это проблема не только женщин, но и мужчин. Однако готов возразить. Мужики тут ни при чем. Мы подтянутые, лучезарные, не материмся и не носим сандалии с носками. Ну разве что иногда.