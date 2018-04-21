Милонов хочет ограничить продажу одноразовых мангалов

Виталий Милонов, депутат Госдумы от "Единой России", обратился к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову с просьбой ограничить производство и продажу одноразовых мангалов, пишет РИА Новости.
Виталий Милонов объяснил свою позицию тем, что зачастую отдыхающие не убирают за собой и оставляют одноразовые мангалы на месте отдыха. Это наносит ущерб окружающей среде, напомнил депутат.
"Прошу вас рассмотреть возможность ограничения производства и продажи одноразовых приспособлений для жарки мяса и рыбы и заменой их на мангалы, которые можно использовать многократно. В данной связи стоит отметить, что люди, отправляясь "на шашлыки", каждый раз приобретают новый мангал и за сезон тратят сумму, сопоставимую с покупкой хорошего многоразового приспособления", — цитирует письмо министру РИА Новости.
Депутат считает, что введение ограничения повысит экологическое самосознание населения.
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