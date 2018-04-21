Милонов хочет ограничить продажу одноразовых мангалов

"Прошу вас рассмотреть возможность ограничения производства и продажи одноразовых приспособлений для жарки мяса и рыбы и заменой их на мангалы, которые можно использовать многократно. В данной связи стоит отметить, что люди, отправляясь "на шашлыки", каждый раз приобретают новый мангал и за сезон тратят сумму, сопоставимую с покупкой хорошего многоразового приспособления", — цитирует письмо министру РИА Новости.