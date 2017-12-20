Налоговая разрешила торговать мимо касс на время массового сбоя в работе онлайн-аппаратов

По данным налоговой, технический сбой произошел с 1:00 20 декабря в работе контрольно-кассовой техники (ККТ) производителей "Штрих-М", "РР-Электро", "Тринити" и "НТЦ"Измеритель".

Поскольку продавцы не виноваты в поломке касс и в том, что не передают данные об операциях в ФНС, они "вправе осуществлять расчеты без применения контрольно-кассовой техники", сообщают в налоговой. К ответственности за это их не привлекут.

После восстановления работы касс ритейлеры должны будут сформировать так называемый кассовый чек коррекции о произведенных продажах.

Тем временем остается неясным, какой документ должны будут выдавать продавцы покупателям, которые потребуют чек.

Напомним, утром в связи со сбоем работы касс не открылись магазины "Мария-Ра", "Ярче!", "Магнит" и многих других сетей. По данным Вячеслава Замышляева, руководителя компании "СтарК", сейчас в крае работает порядка 18 тыс. касс, около 50-60% из них произведены "Штрих-М". По словам эксперта, производитель оперативно выпустил новую программу, которой можно исправить сломанные аппараты. Те, кто подписал договор гарантийного обслуживания, оперативно получают помощь сервисных компаний, говорит он.

Добавим, что онлайн-кассы заработали в стране с 1 июля 2017 года. Сейчас использовать их обязаны все компании, работающие на общей системе налогообложения (в основном это крупные ритейлеры). С 1 июля 2018 года на кассы нового типа должен будет перейти и весь малый бизнес.