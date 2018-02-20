Минобороны приказало глушить мобильные телефоны российских военных в Сирии

Минобороны приказало глушить сотовую связь на российских базах в Сирии, пишет РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Это обусловлено соображениями безопасности.
Подавлять 2G и 3G сигналы сотовой связи приказал начальник 8-го управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов 2 февраля. Мера будет действовать до 30 марта на базе Хмеймим и до 1 июля в Тартусе и на всей территории российской группировки в Сирии. Выполнение задачи обеспечивает генерал-майор Юрий Ласточкин, который возглавляет управление войск радиоэлектронной борьбы ВС России.
Собеседник издания пояснил, что запрет связан с атаками беспилотников на российские объекты. По заявлению собеседника, они могут ориентироваться на конкретный сигнал телефона. По мнению военного эксперта, полковника запаса Андрея Паюсова, Генштаб хочет пресечь информационные утечки. На данный момент в Министерство обороны направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, пишет ura.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.