Минобороны приказало глушить мобильные телефоны российских военных в Сирии

Это обусловлено соображениями безопасности.

Подавлять 2G и 3G сигналы сотовой связи приказал начальник 8-го управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов 2 февраля. Мера будет действовать до 30 марта на базе Хмеймим и до 1 июля в Тартусе и на всей территории российской группировки в Сирии. Выполнение задачи обеспечивает генерал-майор Юрий Ласточкин, который возглавляет управление войск радиоэлектронной борьбы ВС России.

Собеседник издания пояснил, что запрет связан с атаками беспилотников на российские объекты. По заявлению собеседника, они могут ориентироваться на конкретный сигнал телефона. По мнению военного эксперта, полковника запаса Андрея Паюсова, Генштаб хочет пресечь информационные утечки. На данный момент в Министерство обороны направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, пишет ura.ru.