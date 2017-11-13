Минобороны РФ отдаст метеорологам списанные гаубицы

Оплачиваться поставка будет из средств, которые выделены Росгидромету в рамках федеральной программы по охране окружающей среды, рассчитанной на срок с 2012 по 2020 годы, говорится на портале правовой информации.

Д-30 эксплуатируются военными почти 55 лет и состоят на вооружении более 70 стран. Но четыре года назад глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу распорядился отправить их на склады, чтобы заменить на "Мста-Б" или САУ "Акация". Одна из снятых с вооружения гаубиц используется для подачи полуденного звукового сигнала в Санкт-Петербурге, пишет polit.ru.