Минобороны РФ отдаст метеорологам списанные гаубицы

Минобороны РФ передаст противолавинной службе Росгидромета 68 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30, а также 4,5 тысячи осколочно-фугасных снарядов к ним, 68 комплектов индивидуальных и 8 групповых комплектов запасных частей, инструментов и принадлежностей.
Оплачиваться поставка будет из средств, которые выделены Росгидромету в рамках федеральной программы по охране окружающей среды, рассчитанной на срок с 2012 по 2020 годы, говорится на портале правовой информации.
Д-30 эксплуатируются военными почти 55 лет и состоят на вооружении более 70 стран. Но четыре года назад глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу распорядился отправить их на склады, чтобы заменить на "Мста-Б" или САУ "Акация". Одна из снятых с вооружения гаубиц используется для подачи полуденного звукового сигнала в Санкт-Петербурге, пишет polit.ru.
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