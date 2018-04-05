Минпромторг предложил маркировать пиво, макароны и духи

Российское Министерство промышленности и торговли направило в кабмин письмо с перечислением товаров, на упаковке которых предлагает размещать обязательную маркировку, пишут "Ведомости".
В перечень попали самые разнообразные товары: духи, шины, блузки и пальто, детское питание, рис, макароны, чай, кофе, консервы, продукты из мяса и рыбы, пиво, соки и минеральная вода, бытовая химия, постельное белье, молочная продукция. Обсуждения перечня идут постоянно, предупреждает федеральный чиновник, участвующий в них: это наиболее широкий из предложенных ранее вариантов.
Составленный Минпромторгом перечень поддержала Федеральная налоговая служба (ФАС), однако окончательный список товаров пока не утвержден.
В настоящее время на российском рынке маркируются изделия из меха, этим летом стартует эксперимент по маркировке драгоценностей, а с 2020 года она станет обязательной для лекарственных средств.
Введение обязательной маркировки товаров поможет полностью отслеживать оборот товаров, пишет polit.ru. Сплошная система прослеживаемости может быть внедрена в России в 2024 году.
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