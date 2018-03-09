Большая часть россиян согласны на контрафактную одежду и обувь

В исследовании участвовало 10 тысяч человек в возрасте от 18 до 55 лет. Результаты показали, что 86% лояльны к покупкам контрафакта, а 75% готовы приобретать его в подарок.

Москвичи более избирательны: 20% жителей столицы готовы покупать исключительно оригинальные товары. А жители Дальнего Востока и Северного Кавказе больше других готовы дарить подделки. Если в среднем 25% россиян отказались покупать неоригинальный товар в подарок, то в этих регионах эта доля в два раза меньше (8% и 9% соответственно).



Больше всего опрошенные готовы покупать неоригинальную одежду и обувь и аксессуары. РБК уточняет: почти половина ввозимой в страну одежды в 2017 году не соответствовала требованиям Роспотребнадзора — около 33 тыс. партий. Почти все нарушения касались несоблюдения требований к маркировке или документам.

Факт

По данным BrandMonitor, основной поток контрафактной продукции в Россию идет из Китая и стран Юго-Восточной Азии Юрий Вопилов. Больше половины незаконно ввезенных товаров из Китая — это игрушки, почти треть — одежда, 5% — еда.