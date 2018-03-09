Большая часть россиян согласны на контрафактную одежду и обувь

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Жизнь

80% россиян готовы покупать подделки вместо оригинальных товаров. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследовании юридической компании BrandMonitor,

Владимир Путин на выставке народных промыслов Китая.
Владимир Путин на выставке народных промыслов Китая. Фото: kremlin.ru.
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В исследовании участвовало 10 тысяч человек в возрасте от 18 до 55 лет. Результаты показали, что 86% лояльны к покупкам контрафакта, а 75% готовы приобретать его в подарок.

 Москвичи более избирательны: 20% жителей столицы готовы покупать исключительно оригинальные товары. А жители Дальнего Востока и Северного Кавказе больше других готовы дарить подделки. Если в среднем 25% россиян отказались покупать неоригинальный товар в подарок, то в этих регионах эта доля в два раза меньше (8% и 9% соответственно). 

Больше всего опрошенные готовы покупать неоригинальную одежду и обувь и аксессуары. РБК уточняет: почти половина ввозимой в страну одежды в 2017 году не соответствовала требованиям Роспотребнадзора — около 33 тыс. партий. Почти все нарушения касались несоблюдения требований к маркировке или документам.

Факт

По данным BrandMonitor, основной поток контрафактной продукции в Россию идет из Китая и стран Юго-Восточной Азии Юрий Вопилов. Больше половины незаконно ввезенных товаров из Китая — это игрушки, почти треть — одежда, 5% — еда.

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