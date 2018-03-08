Александр Карлин объяснил, почему власти Алтайского края продадут свою крупнейшую энергокомпанию

Губернатор пояснил, что "линию на консолидацию электросетевого хозяйства проводит правительство страны". Мотивы консолидации, на его взгляд, очевидные: это дает устойчивость и надежность работы сетей и приводит к сокращению операционных и управленческих расходов. Однако окончательного решения о продаже нет — вопрос в стадии обсуждения.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Правительство Алтайского края согласно конституционной норме составляет единую вертикаль исполнительной власти в стране вместе с правительством России. Но этот тренд не означает, что мы будем игнорировать законодательство. Решение мы примем в соответствии с федеральным и региональным законами. Решения нет — мы сегодня только обсуждаем. Как бы я выглядел, если бы сказал: не обсуждается. Мою позицию можно было бы трактовать так: "Александр Карлин вошел в конфронтацию с правительством России". А мне этого не нужно. Я от правительства России получают очень серьезную поддержку, в том числе финансовую.

Altapress.ru поинтересовался, не связано ли решение о продаже с плохим финансовым состоянием "Алтайкрайэнерго". Эту версию губернатор отверг.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Ни о каком провальном финансово-экономическом положении "Атайкрайэнерго" речи не идет. Если бы все было так, как вы предположили, зачем бы тогда приходили покупатели? Им не надо приходить. Они бы ждали, когда этот полусгнивший банан упадет и они бы на земле его подняли за бесплатно или за три копейки.

Прокомментировал губернатор и вопрос, почему было заявлено о конкретном покупателе энергоактивов, а не о проведении конкурсных процедур (напомним, ранее гендиректор "МРСК Сибири" Виталий Иванов заявил, что его компания готова их приобрести). Речь не идет о прямой продаже конкретному покупателю, ответил Карлин: все предусмотренные законодательством процедуры будут соблюдены, если решение о продаже будет принято.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— И цена вопроса будет определяться посредством рыночных механизмов с учетом стоимости активов, состояния баланса предприятия и так дальше.

История вопроса

Впервые акции сетевой компании "Алтайкрайэнерго" и сбытовой компании "Алтайкрайэнерго", принадлежащие Алтайскому краю, выставили на торги в феврале 2014 года. Аукцион по продаже 100% акций обеих компаний назначили на февраль 2014 года.

Стартовая цена акций сетевой компании составляла чуть больше 1 млрд рублей. Уже тогда возможным покупателем сетевой компании называли "МРСК Сибири", сбытовой — "Интер РАО ЕЭС". Однако фонд имущества Алтайского края отменил торги.

Еще раньше обсуждался вопрос о погашении активами "Алтайкрайэнерго" долга энергетикам в 1 млрд рублей. Но в конце концов стороны подписали мировое соглашение, согласно которому администрация края несколькими траншами перечисляет "МРСК Сибири" 1 млрд рублей. А та обязалась за тот же период увеличить свою инвестпрограмму в Алтайском крае на 1 млрд. рублей.